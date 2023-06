iPhone 15 básico pode receber câmera de 48 MP para focar em vendas

O iPhone 15 padrão pode receber uma câmera de 48 megapixels, com o mesmo sensor do iPhone 14 Pro, no intuito de garantir as vendas do próximo celular básico da Apple. O rumor foi publicado pelo site ITHome nesta quarta-feira (14), e lembra que o iPhone 14, lançado em setembro de 2022, segue bem atrás nas vendas em relação ao iPhone 14 Pro e ao iPhone 14 Pro Max. A fabricante não costuma comentar este tipo de especulação.