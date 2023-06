iPhone 15 Pro deve ser o celular mais vendido de sua geração, diz relatório

A versão topo de linha do futuro iPhone 15 deve ser a mais buscada pelos consumidores entre os dispositivos da nova geração de celulares da Apple . Pelo menos é o que sugere o relatório da Display Supply Chain Consulting Company (DSCC), divulgado na última terça-feira (27). De acordo com a consultoria da cadeia de suprimentos, a gigante de Cupertino encomendou mais telas para o iPhone 15 Pro do que para o iPhone 14 Pro no passado.

Segundo o relatório, o volume total de displays para a série iPhone 15 no mês de junho é duas vezes maior se comparado com o mesmo período de 2022, quando a marca se preparava para lançar os quatro smartphones da linha iPhone 14. Na prática, isso significa que a empresa teria capacidade de produzir mais unidades do novo aparelho antes do lançamento. Apesar de não existir cronograma oficial, a expectativa é de que a Apple apresente os dispositivos em setembro – como costuma fazer.

1 de 2 Demanda acima do previsto para o iPhone 14 Pro deve influenciar estratégias da Apple para a linha iPhone 15 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Demanda acima do previsto para o iPhone 14 Pro deve influenciar estratégias da Apple para a linha iPhone 15 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Apple deve focar nas versões Pro

Outro dado indica em quais modelos da linha de produtos a marca deseja focar. Ainda de acordo com a DSCC, as versões Pro do iPhone 15 foram responsáveis por 58% das encomendas de telas feitas pela companhia "durante o período de junho a julho". Por outro lado, o iPhone 14 Pro, no mesmo período do ano passado, representava apenas 43%.

A atenção especial dada ao iPhone 15 Pro pode ser justificada por uma movimentação inesperada que ocorreu com a atual geração de smartphones da empresa. Apesar do preço maior, as unidades Pro do iPhone 14 tiveram um salto de demanda superior às expectativas de venda da Apple – o que deve impactar as decisões de ajuste da linha de produtos.

A consultoria DSCC também observou que o volume de envios de painéis da série iPhone 14 neste mês de junho caiu 22% em relação à série iPhone 13, no mesmo período do ano passado.

O que esperar do iPhone 15?

Na parte estética, a principal mudança será a implantação do novo Dynamic Island (o notch em formato de pílula) na versão “de entrada” do iPhone 15. Atualmente, o recurso é exclusivo das versões mais caras da marca – iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.

2 de 2 Ilustração dos possíveis botões capacitivos do iPhone 15 Pro — Foto: Reprodução/MacRumors Ilustração dos possíveis botões capacitivos do iPhone 15 Pro — Foto: Reprodução/MacRumors

Falando do iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, a expectativa é que sejam os primeiros celulares da Apple sem botões mecânicos de energia e controle de volume. No lugar, seriam implementados teclas touch, cujo mecanismo remeteria ao atual botão Home do iPhone SE 2022 – que simula o “clique” por meio de estímulos de vibração.

Com informações de Phone Arena e It Home

