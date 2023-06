iPhone supera Canon e Nikon como câmera mais popular do mundo

A câmera do iPhone é a mais popular do mundo, à frente de marcas consolidadas como Canon e Nikon . Ao menos é o que indica um levantamento do site SimpleGhar, que analisou mais de 470 milhões de fotos publicadas no Flickr . Com mais de 150 milhões de cliques registrados, o que equivale a 32% de todo o material publicado, o celular da Apple lidera o ranking, seguido pelas duas fabricantes japonesas de câmeras, que têm mais de 133 milhões e mais de 81 milhões de imagens, respectivamente. Todos os dados estão compilados em um infográfico, que pode ser visto abaixo.

A quarta marca mais popular na análise é a Sony, com mais de 43 milhões de fotos registradas no Flickr até o momento, seguida pela Samsung, com 11,6 milhões, na quinta colocação. O site especializado PetaPixel destaca que a Canon seria a primeira do ranking se fossem levadas em consideração apenas as câmeras tradicionais, que não são acopladas em um smartphone. Neste caso, a análise seria restrita aos modelos DSLR, mirrorless, entre outros.

2 de 3 As câmeras mais populares do mundo no Flickr — Foto: Reprodução/SimpleGhar As câmeras mais populares do mundo no Flickr — Foto: Reprodução/SimpleGhar

Falando de câmeras de celulares, depois da Samsung, ainda aparecem no gráfico geral o Google, com um pouco mais de 8 milhões de fotos, a Huawei com 3 milhões, a Xiaomi, com 1,7 milhão, e a Motorola, com apenas 159 mil registros. Curiosamente, a Blackberry foi tão popular em sua época que ainda tem 60 mil fotos registradas por seus smartphones, mesmo que este não fosse o foco da empresa.

Logo em seguida, a SimpleGhar lançou um outro gráfico que mostra a popularidade das câmeras em cada país, sem a presença dos celulares. Neste cenário, a Canon lidera com folga na maioria das regiões do mundo. No Brasil e na China, por exemplo, a câmera mais utilizada no Flickr é a Canon EOS R5. Já nos Estados Unidos é a Canon EOS 5D Mark IV.

O gráfico que mostra os smartphones com as câmeras mais populares em cada país aponta que o iPhone 12 Pro Max lidera entre os usuários dos Estados Unidos no Flickr. O Brasil não aparece nesta análise, mas o nosso vizinho Uruguai tem o iPhone 13 Pro como o aparelho com mais fotos publicadas na plataforma. Entre os 87 países com dados disponíveis no gráfico, algum modelo da Apple lidera em 62 deles.

3 de 3 iPhone lidera na maioria dos países com dados coletados — Foto: Reprodução/SimpleGhar iPhone lidera na maioria dos países com dados coletados — Foto: Reprodução/SimpleGhar

Neste caso, ao analisar cada país especificamente, a SimpleGhar estudou apenas as 5.000 fotos mais recentes publicadas em cada um deles como metodologia de obtenção de dados. Para não deformar o resultado, foram excluídos os locais onde um único usuário enviou mais de 50% das fotos. Mesmo assim, o site PetaPixel alerta para possíveis distorções nos dados obtidos.

