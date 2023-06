Itaú fora do ar? Usuários apontam instabilidade no app e site do banco

O Banco Itaú apresenta instabilidade no seu aplicativo para celulares Android e iPhone (iOS) e no Internet Banking nesta quarta-feira (7). O principal problema, segundo relatos de usuários no Twitter, é a impossibilidade de efetuar transações via Pix. Dados do Downdetector, plataforma que monitora serviços online, mostram que as falhas começaram a acontecer a partir das 16h (horário de Brasília) de hoje, e as notificações já ultrapassam a marca de 225. Nos testes feitos pelo TechTudo com um Samsung Galaxy S10e, ao tentar fazer um Pix, o app exibiu a mensagem "Estamos com instabilidade no Pix. Por favor não refaça a operação e aguarde, em breve será normalizado".