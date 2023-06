Itaú fora do ar? Usuários relatam instabilidade no app do banco hoje

O Banco Itaú apresenta instabilidade no seu aplicativo para celulares Android e iPhone (iOS) e site nesta segunda-feira (5). Segundo relatos de usuários na Internet, o serviço do banco está ifora do ar para alguns usuários, que não conseguem se conectar em suas contas, fazer PIX e pagar boletos hoje. Nos testes feitos pela redação do TechTudo, no entanto, o serviço funcionou normalmente. Isso indica que a instabilidade ainda não afeta todos os clientes do Itaú que usam os serviços online do Banco.