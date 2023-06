JBL Tune 720BT: fone chega ao Brasil com promessa de mais graves

A JBL anunciou, na terça-feira (27), o lançamento do fone de ouvido JBL Tune 720BT no Brasil. O modelo chega para substituir o JBL Tune 710BT e conta com o recurso proprietário da marca para graves, o JBL Pure Bass. O aparelho tem autonomia de até 76 horas e conta com suporte ao Bluetooh 5.3, padrão que promete estabilidade e menos gasto de bateria. A conexão pode ser feita com até dois dispositivos ao mesmo tempo, com troca automática entre eles. O produto já está disponível na loja online da fabricante por R$ 399, nas cores preta e branca.