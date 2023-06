Joan is Awful: veja elenco, final e críticas ao episódio de Black Mirror

A 6ª temporada de Black Mirror chegou à Netflix na última quinta-feira (15). O primeiro dos cinco novos episódios, Joan is Awful, conta com Annie Murphy (Schitt's Creek) e Salma Hayek (Frida) no elenco. Na trama, Joan é uma cidadã comum que tem a sua vida virada de cabeça para baixo ao descobrir que seu cotidiano foi transformado em um programa de uma plataforma de streaming.

Em sites agregadores, o episódio vem tendo uma resposta positiva da crítica e do público. No IMDb sua nota é 7,6, baseada em 14 mil avaliações. Já no Rotten Tomatoes, os especialistas deram 86% de aprovações. Em geral, a série tem nota 8,8 no IMDb. A seguir, confira mais informações sobre o episódio Joan é Péssima.

Sinopse de Joan is Awful

Joan (Annie Murphy) é uma pessoa comum, com uma vida bastante mediana. Essas características impediam que ela sequer imaginasse que seu cotidiano viraria o enredo de uma série da plataforma de streaming Streamberry, com Salma Hayek como a sua intérprete. Com cada detalhe embaraçoso indo ao ar poucas horas depois de acontecer na vida real, Joan perde a privacidade, seu emprego e seu namoro. Como não há meios legais de impedir que os produtores cancelem a série, ela precisa recorrer a medidas drásticas.

Elenco e equipe técnica do episódio

Neste episódio, a atriz ganhadora do Emmy Annie Murphy interpreta a Joan da vida real, e Salma Hayek, encenando ela mesma, interpreta a protagonista na série "Joan is Awful". Além delas, os atores Michael Cera (Scott Pilgrim Contra o Mundo), Himesh Patel (Não Olhe para Cima) e Ben Barnes (Sombra e Ossos) também fazem parte do elenco. O capítulo conta com roteiro de Charlie Brooker e direção de Ally Pankiw.

Final de Joan is Awful explicado

Quando Joan (Annie Murphy) descobre que não existem meios legais de fazer a Streamberry cancelar "Joan is Awful", medidas drásticas precisam ser tomadas. Para envergonhar a atriz que a interpreta no programa, Salma Hayek, Joan decide defecar em uma igreja durante um casamento, o que consequentemente também acontece na série.

Seu plano poderia dar certo, caso "Joan is Awful" não fosse totalmente criada através de CGI, ou seja, imagens geradas por computador. Salma Hayek, na verdade, não interpreta Joan. A atriz vendeu os direitos de sua imagem e, de forma virtual, computadores criam os episódios do programa. Ou seja, Salma é a "fonte" das imagens da série e Joan, do roteiro, que é captado através de seus dispositivos eletrônicos, de forma similar ao mecanismo de funcionamento da IA (Inteligência Artificial).

Diante da atitude de Joan (Annie Murphy), Hayek fica furiosa com a má representação de sua imagem nas telas, mas isso não adianta, já que no contrato que a atriz assinou até mesmo o ato de defecar está incluso.

É a partir dessa situação que Joan e Salma se juntam para dar um fim ao programa com suas próprias mãos, destruindo o computador que gera a série. Também é neste ponto que há o grande plot twist: a Joan que assistimos durante todo o episódio não é a "original", mas sim uma versão das diversas Joans criadas pela Streamberry.

Explicando melhor: a Joan original (Kayla Lorette) já viveu tudo o que aconteceu durante todo o episódio e viu, através da Streamberry, a imagem da atriz Annie Murphy interpretá-la por meio de CGI. A Joan que conhecemos no início do episódio (Annie Murphy) é, na verdade, parte da série que a Joan original (Kayla Lorette) assistiu. Consequentemente, a Joan interpretada pela imagem de Salma Hayek assistiu a uma série sobre sua vida, em que ela era encenada por Cate Blanchett e assim consecutivamente.

Na cena pós-créditos do episódio, é possível ver a Joan original (Kayla Lorette) realizando a cena do casamento.

