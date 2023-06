Jogador acha R$ 2 milhões no CS:GO depois de abandonar conta por 10 anos

AWP Sabedoria do Dragão com adesivo da FaZe Clan é uma das mais caras; entenda como mercado funciona — Foto: Reprodução/Bleikstore

Depois de abandonar sua conta do Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) na Steam por quase uma década, um jogador descobriu que seu inventário de adesivos valia cerca de US$ 445 mil (mais de R$ 2 milhões, em conversão direta). O player, que não foi identificado, tinha vários stickers Katowice 2014, como o Titan Holo e iBUYPOWER, que podem custar mais de US$ 60 mil cada (aproximadamente R$ 286 mil, considerando o câmbio do dia de publicação desta matéria).

As informações foram divulgadas pelo Twitter de um criador de conteúdo e jogador de CS:GO. Heyzeus, que atuou como intermediário na transação, afirma que o dono do inventário milionário não fazia ideia do valor dos seus itens. O comprador das skins não foi revelado.

2 de 2 Gamer descobre que inventário esquecido do CS:GO vale mais de R$ 2 milhões — Foto: Divulgação/Valve Gamer descobre que inventário esquecido do CS:GO vale mais de R$ 2 milhões — Foto: Divulgação/Valve

No Twitter, Heyzeus publicou uma foto com o preço total da transação. "Acabei de intermediar um grande acordo para um inventário esquecido de Katowice 2014 Holos. O inventário era completamente desconhecido e o proprietário não tinha ideia de quanto eles valiam. Felizmente, esta história teve um final feliz e eles acabaram de ganhar uma quantia de dinheiro que mudou suas vidas", escreveu ele.

Segundo informações do portal Pley, a conta que tinha os adesivos raros ficou esquecida na Steam por quase dez anos. Ainda de acordo com o site, o valor dos itens em 2014 equivalia a apenas US$ 0,25 (cerca de R$ 0,66, considerando o câmbio da época).

Atualmente, os adesivos são considerados raros, pois trazem logos de equipes já extintas no cenário. Com a saída dos times, os preços dos itens aumentaram significativamente ao longo dos anos - a título de comparação, o sticker iBUYPOWER valia cerca de US$ 2 mil em 2018 (cerca de R$ 7,75 mil considerando o câmbio da época), disparando para mais de US$ 50 mil em 2021 (aproximadamente de R$ 255 mil, de acordo com o câmbio do ano).

O que são os adesivos do CS:GO?

No CS:GO, usuários podem comprar adesivos ou conquistá-los como recompensa ao completar partidas no jogo. Os itens podem ser usados para customizar as armas no game, e têm diferentes níveis de raridade. Stickers raros são mais valorizados e podem elevar consideravelmente o valor de outros itens do jogo.

Em 2020, por exemplo, um colecionador chinês comprou uma skin da arma M4A4 Howl, uma das mais caras do game, por cerca de US$ 100 mil (R$ 540 mil, na época). O preço da skin, no entanto, aumentou porque ela vinha com quatro adesivos iBUYPOWER colados, que, na ocasião, já estavam extintos no mercado da Steam e valiam cerca de R$ 50 mil cada.