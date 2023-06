Jogador recria submarino implodido Titan em mod no GTA 5; veja imagens

GTA 5 "recebeu" um novo mod que adiciona ao jogo o submarino Titan, da empresa OceanGate. A modificação em GTA 5 foi feita por SkylineGTRFreak, usuário que costuma recriar veículos inspirados no mundo real, como um suposto balão espião chinês e veículos militares em geral. Dessa forma, jogadores do game no PC podem utilizar o submersível para explorar os mares de Los Santos, em uma réplica fidedigna - e até um pouco mórbida.

Vale lembrar que Titan ficou famoso após sumir durante uma expedição turística às ruinas do Titanic, no fundo do Oceano Atlântico. O submersível acabou implodido pela forte pressão da água, levando a óbito seus cinco tripulantes.

👉 Como colocar mods no GTA 5 via Epic Games? Saiba no Fórum do TechTudo

O usuário SkylineGTRFreak lançou seu mod na última quinta-feira (22), quando rapidamente ganhou popularidade e já conta com mais de 1200 downloads. As modificações podem ser utilizadas apenas na porção offline de GTA 5, durante a campanha do jogo, pois causam banimento no modo multiplayer GTA Online.

O veículo funciona como um submarino comum do jogo, caso do modelo Kraken, porém com colisão apropriada. Ele utiliza as mecânicas já existentes no game para submergir e emergir, além de contar com 2 propulsores para se deslocar e 3 luzes funcionais que iluminam os arredores.

Apesar de o modelo ter até mesmo a porta frontal do submarino original, os personagens entram nele ao atravessar a parte de cima, utilizando a mesma animação do Kraken. O veículo pode ser usado para explorar áreas submersas do jogo, funcionando como um submarino comum.

Entenda o caso

O submarino Titan da OceanGate recriado no game era um veículo em formato de tubo utilizado em expedições às ruínas do Titanic, que afundou em 1912. A empresa responsável pelas expedições cobrava US$ 250 mil (em torno de R$ 1,19 milhão) na passagem para embarcar, em viagens submersas que deveriam durar em torno de 8 horas.

O veículo saiu em sua última expedição no último domingo (18), com 5 tripulantes, entre eles o próprio CEO da OceanGate e piloto do submarino, Stockton Rush. Após cerca de 1h30 de expedição, o submersível perdeu contato com a equipe da empresa na superfície. Algumas horas depois, as buscas começaram como uma espécie de corrida contra o tempo, já que o modelo teria apenas 96 horas de oxigênio disponíveis.

Nesta quinta-feira (22), foram encontrados destroços que comprovaram a implosão do submersível pela forte pressão da água no fundo do oceano. Vale ressaltar que a empresa já havia recebido avisos relacionados à segurança do veículo, que foram ignorados pelo CEO, justamente um dos tripulantes que veio a óbito com a tragédia.