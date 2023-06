Jogo de terror em submarino faz sucesso no Steam após tragédia do Titan

Iron Lung é um jogo de terror futurista que se passa todo dentro de um apertado submarino. Muito por conta disso, o jogo registrou um grande aumento de vendas devido à semelhança com o submarino Titan, que sumiu no último dia 18 de junho e acabou implodido no Oceano Atlântico, causando a morte de 5 tripulantes. O desenvolvedor independente do game, David Szymanski, postou em sua conta pessoal de Twitter um gráfico que mostrou o aumento de popularidade do game, originalmente lançado em 10 de março de 2022. Além dele, diversos usuários relacionaram o submersível da OceanGate ao veículo utilizado no game. Iron Lung está disponível para Nintendo Switch e PC ( Steam ) por R$ 12,39.

O game desenvolvido por David Szymanski, criador de títulos como Dusk e The Moon Sliver, é uma experiência de terror curta que dura menos de 1 hora. A história traz um explorador em um apertado submarino que comporta um único tripulante, apelidado de "Iron Lung" (Pulmão de Ferro). A jogabilidade limita os sentidos do jogador para criar uma sensação de medo e paranoia, forçando-o a realizar a navegação de uma maneira complexa. O veículo precisa ser guiado com um mapa incompleto, detectores de proximidade e uma câmera com imagens em baixa resolução do exterior do submarino.

A história de Iron Lung também é bem assustadora, em um futuro no qual subitamente todos os planetas habitáveis do universo desapareceram e os únicos sobreviventes da raça humana são aqueles que estavam no espaço no momento do ocorrido. O jogo se passa em uma lua alienígena, dentro de um oceano de sangue, um fenômeno misterioso que começou a acontecer após o desaparecimento dos planetas.

Seu objetivo é explorar o oceano e tirar fotos de locais específicos em busca de recursos para sobrevivência da humanidade, porém parece haver algo de estranho nas profundezas e sua melhor chance é que ela não acorde.

O submarino Iron Lung tem certa semelhança com o Titan da empresa Oceangate que tomou as notícias nas últimas semanas. O veículo era um submersível igualmente apertado, porém com cinco tripulantes, utilizado para expedições aos destroços do navio Titanic que naufragou em 1912.