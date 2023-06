Kamala Sohonie: Google celebra 112º aniversário de cientista com Doodle

Com Doodle , Kamala Sohonie é a homenageada do Google deste domingo (18) pelo seu 112º aniversário. Na imagem apresentada em destaque no buscador, a figura de Kamala Sohonie é trazida junto com imagens que rememoram sua pesquisa e o seu trabalho. A cientista, que era bioquímica por formação, foi a primeira mulher indiana a obter um PhD em uma disciplina científica. Mais tarde, o ingresso e a aceitação do seu trabalho no Instituto Indiano de Ciência, em Bengaluru, seriam reconhecidos também pela representatividade, já que o feito abriu caminho para que outras mulheres também fossem aceitas na instituição e desejassem buscar diplomas na área.

O Doodle de hoje pode ser visualizado em alguns países além do Brasil: Índia, Alemanha e Islândia. Usuários de celulares Android e iPhone (iOS) podem encontrá-lo na página inicial do Google, que também aparece na versão para PC. A seguir, confira mais detalhes sobre a ilustração do dia do Google e conheça a história da homenageada.

1 de 1 Doodle do Google de hoje (18) celebra o 112º Aniversário de Kamala Sohonie — Foto: Reprodução/Google Doodle do Google de hoje (18) celebra o 112º Aniversário de Kamala Sohonie — Foto: Reprodução/Google

Quem foi Kamala Sohonie?

A Dra. Sohonie nasceu em 1911 na cidade de Indore, que hoje está localizada em Madhya Pradesh, no centro da Índia. Filha e sobrinha de químicos respeitados, quis seguir o mesmo caminho de seu pai e tio, que estudaram no mesmo Instituto onde ela ia elaborar seu trabalho no futuro. Para isso, estudou química e física na Universidade de Bombay, em Bengaluru, e foi reconhecida como a primeira da classe em 1933. Após concluir a graduação, se tornou a primeira mulher a entrar no Instituto Indiano de Ciências (IISc), mas com condições rigorosas impostas pelo Professor Chandrasekhara Venkata Raman (C.V. Raman). O então diretor, que também era Prêmio Nobel, compartilhava do imaginário da época de que mulheres não tinham capacidades de produzir ciência.

Entre as regras impostas a Kamala Sohonie durante seu primeiro ano de pesquisa, estavam as condições de que ela não seria admitida como aluna regular e que não poderia afetar o ambiente sendo uma "distração" para os homens do Instituto. Após o período, Dra. Sohonie provou seu conhecimento, recebeu permissão para seguir com sua pesquisa e influenciou C.V. Raman a aceitar mais mulheres em seu programa.

Reconhecimento de Kamala Sohonie

A homenageada faleceu em 1998 em Nova Deli, na Índia, aos 87 anos. O Google comemora hoje seu aniversário de 112 anos para relembrar toda sua contribuição a sociedade e a ciência. Sua pesquisa sobre o potencial nutritivo de alimentos consumidos pelos mais pobres do seu país, seu trabalho sobre os benefícios nutricionais de uma bebida chamada ' Neera ' para a saúde de crianças desnutridas e mulheres grávidas e a descoberta de uma enzima importante para a geração de energia (citocromo C) renderam reconhecimentos a Dra. Kamala Sohonie. Entre eles, o Prêmio Rashtrapati e a nomeação a primeira diretora do Royal Institute of Science, em Mumbai.

No Twitter, usuários publicaram reações ao Doodle do Google; confira alguns:

Com informações de Google

