Lançamentos da Netflix em julho: veja estreias de filmes e séries

A Netflix divulgou, nesta quarta-feira (21), os filmes e séries originais que serão lançados no catálogo do streaming no mês de julho. Dentre as novidades, os assinantes do serviço poderão maratonar a terceira temporada de The Witcher e a segunda parte da série nacional De Volta aos 15. Também chegam ao catálogo os longas Bird Box Barcelona, Clonaram Tyrone! e Táticas do Amor 2.