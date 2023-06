Lançamentos de junho no HBO Max: veja estreias de filmes e séries

O HBO Max divulgou os lançamentos de junho na segunda-feira (1º) em suas redes sociais. Entre os destaques estão a estreia da polêmica série The Idol e a segunda temporada de And Just Like That. Em relação às produções recém-lançadas no cinema, destacam-se os filmes A Mulher Rei e A Morte do Demônio: A Ascensão. Para marcar o início do Mês do Orgulho LGBTQIAP+, o streaming ainda traz produções exclusivas ao catálogo, como as séries Gêmeas Trans - Uma Nova Vida e Naked.Loud.Proud.