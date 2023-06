Lançamentos do Prime Video em junho: veja estreia de filmes e séries

O Amazon Prime Video divulgou, nesta quarta-feira (31), o catálogo de lançamentos da plataforma em junho. Com grandes novidades a caminho, filmes que foram sucesso no cinema, como Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes e John Wick 4: Baba Yaga, ganham destaque entre as opções para aluguel. Já entre os originais do streaming, a franquia de longas Um Ano Inesquecível marca forte presença no catálogo. Em relação às séries, a quarta e última temporada de Jack Ryan será lançada e Swimming With Sharks e Deadloch estreiam na plataforma.