League of Legends: conheça Arena, novo modo que chega em Soul Fighter

League of Legends vai ganhar um novo modo de jogo, o Arena. O popular título de MOBA da Riot Games recebe a atualização Soul Fighter a partir de 20 de julho, que traz essa opção de gameplay entre as principais novidades, que incluem também a campeã Naafiri . Nesta modalidade, os jogadores serão divididos em quatro duplas, totalizando oito participantes em um mesmo embate, para lutas rápidas e um mini-torneio em que só uma das duplas sairá vitoriosa.

O Arena será uma inclusão gratuita e trará toda uma dinâmica inédita para jogar LOL, com direito a mecânicas nunca antes vistas no game. Apesar disso, não será um modo fixo: a ideia é que o modo fique disponível por seis semanas, apenas durante o Soul Fighter (pelo menos em um primeiro momento). O TechTudo foi à sede da Riot Games, em Los Angeles, para conhecer a novidade e traz mais detalhes a seguir.

Modo Arena chega ao League of Legends como opção rápida de jogo

O modo Arena também terá um mapa diferenciado, totalmente separado e único em relação aos mapas de Aram ou de Summoner’s Rift, por exemplo. O local será circular, com áreas bem definidas de onde cada dupla está. Ao centro, uma loja onde será possível comprar itens para construir composições e fazer combos. Na fase de batalha, serão quatro campos distintos, cada um com suas particularidades.

Como funciona o Arena?

A ideia é que o Arena seja de menor escopo, mesmo em relação ao Aram, que já é pequeno, e também casual. O objetivo é atrair quem já havia abandonado o League of Legends, seja por falta de tempo ou novidades, e também buscar novos jogadores, que podem considerar o jogo um complexo em Summoner's, por exemplo. Aqui, a modalidade vai prezar pela simplicidade e partidas rápidas.

Para ganhar, o time deve reduzir a saúde da equipe adversária a zero. Vence apenas a dupla que ainda tiver vida ao final de cada rodada. Os combates são intensos e rápidos, e o objetivo da Riot é divertir os jogadores em partidas menos complicadas.

Com o modo Arena League of Legends deve atrair mais jogadores

Além disso, há ainda a fase de preparação: cada jogador pode comprar itens na loja central e escolher os chamados Augments, itens que concedem poderes únicos aos campeões. É uma forma de equilibrar os diferentes personagens disponíveis, já que, em espaço reduzido e com uma alta valorização do combate corpo a corpo, alguns campeões saem em desvantagem. Na fase de compra é possível atacar bonecos, ou “dummies”, para testar as habilidades e, aí sim, entrar no embate, de fato.

Os Augments vão apresentar efeitos diversos, que formam builds diferentes daquelas encontradas nos modos tradicionais de League of Legends. Ao total, serão 98 Augments para serem escolhidos, oferecendo variedade na hora de traçar uma estratégia para seu combate.

Segundo o Gerente de Produto do modo, Eduardo Cortejoso, que apresentou o modo ao TechTudo na sede da Riot, uma dica é jogar, sempre que possível, com um amigo. Isso porque toda a estratégia traçada para o modo vai fazer diferença, sendo possível explorar as várias combinações possíveis de campeões e Augments.

Fase de compras do modo Arena em LOL

As partidas são rápidas e colocam duas duplas frente a frente. Cada uma delas tem uma barra de vida, que determina a eliminação dos times, até que sobre apenas dois jogadores vitoriosos. Além dos usuários em si, há ainda cameos de campeões Soul Fighter que entram no mapa para "atrapalhar" os duelos. Vale lembrar que, nessa categoria, entram nomes como a recém-chegada Naafiri, além de Samira, Lux, entre outros personagens de LOL.

A Riot Games recomenda o modo Arena para se divertir, sem tanto compromisso. Apesar disso, há um ranking completo para motivar as pessoas a voltarem a jogar sempre, enquanto o evento durar. A proposta é, além de trazer uma novidade durante as férias de verão no Hemisfério Norte (inverno, no Brasil), atualizar um pouco a proposta de LOL, que pode ser um game bastante denso tanto para quem joga há muito tempo quanto para novos jogadores.

Campeões Soul Fighter

Skins especiais chegam ao Soul Fighter em League of Legends

Além do modo Arena, League of Legends selecionou alguns personagens como Campeões Soul Fighter. Eles terão skins especiais e exclusivas inspiradas em jogos de luta, com visual bastante característico de animes. Samira, Viego, Pyke, Sett, Lux, Jhin, Evelynn, Gwen e Shaco serão os contemplados – sendo que Shaco ganhará dois visuais. Por fim, o evento apresentará ainda o lançamento da novo campeã, já revelada, Naafiri, Darkin da raça dos cães das dunas que caça nas terras áridas do deserto de Shurima.