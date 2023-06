Leilão da Receita tem MacBook Air e diversos celulares mais baratos

A Receita Federal de Belém deu início, na última quarta-feira (7), a mais um leilão de produtos apreendidos ou abandonados. Entre os itens mencionados no edital, é possível encontrar dispositivos eletrônicos como celulares , tablets e o MacBook Air , notebook da Apple . Os lances destinados a pessoas físicas começam na casa dos R$ 280 e podem incluir iPads , smartwatches ou telefones da Xiaomi , como o Redmi Note 11 e o Redmi 9i Sport. Interessados têm até o dia 26 deste mês para fazer propostas e tentar arrematar aparelhos com preços abaixo do mercado.

Após o fim do período de propostas, a Receita realizará a sessão para lances no dia seguinte, em 27 de junho, às 10h. Entram nesta etapa apenas aqueles que fizeram ofertas com valores inferiores a 10% da maior proposta feita para cada lote. Por fim, leva aquele que tiver oferecido mais. O órgão destaca, contudo, que não se responsabiliza por qualquer tipo de suporte a dispositivos que vierem a apresentar problemas posteriores à aquisição.

Os produtos oferecidos nos lotes para pessoas físicas também podem ser adquiridos por pessoas jurídicas — no entanto, o contrário não pode ser feito. Para participar das propostas, é preciso estar com o CPF válido e ter identidade digital Gov.br com nível de confiabilidade prata ou ouro.

Quem se encaixar nos requisitos, pode fazer lances em lotes como o de número 24, que reúne um iPad 9ª Geração, um smartwatch Microwear, um Galaxy A22 e outros componentes, como um controle de videogame wireless. Neste caso, o lance mínimo é de R$ 1.200, valor que equivale apenas ao preço de mercado aplicado ao telefone da Samsung.

Há ainda o lote 14, com apostas iniciais de R$ 280, que oferece dois aparelhos Redmi Note 11, da Xiaomi. No comércio eletrônico, o telefone da gigante chinesa é vendido por, no mínimo, R$ 1.175. Aqueles que podem investir um pouco mais podem se interessar pelo lote 30, que reúne eletrônicos variados e de alto valor. Por lances partindo de R$ 4.500, a opção dispõe de um robô aspirador de pó Mi Robot, um MacBook Air, um Apple Watch, um smartwatch sem marca definida e um cartão de memória.

Pessoas jurídicas também podem encontrar opções interessantes, como as que são oferecidas no lote 38, por a partir de R$ 18.000, e contemplam mais de 20 unidades de SSD, capas para tablets, Apple Pencil, drone e iPhones 11, 13 e 13 Pro Max. Por valores mais baixos, estimados em R$ 1.200, é possível apostar no lote 12, que traz um Poco X3, carregadores para iPhone e capas para vários modelos de celular.

Como participar?

O primeiro passo para participar do pregão é emitir o certificado digital do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), que pode ser adquirido por pessoas com CPF válido e maiores de 18 anos. Em seguida, basta fazer o lance no lote desejado, com valores acima daqueles que estão indicados na página da Receita. Se o comprador for selecionado, ele receberá uma autorização digital para participar do leilão online na data indicada.

O vencedor terá de pagar o valor do lance em até um dia útil após o arremate e deve se responsabilizar pela retirada dos itens, já que o órgão federal também não se encarrega da distribuição dos objetos adquiridos. Os produtos levados por pessoas físicas têm a venda vedada, ou seja, só podem ser usados para consumo próprio. Já os itens adquiridos por CNPJ podem ser comercializados.

Quem quiser examinar os dispositivos e produtos apreendidos pode fazer a consulta pessoalmente até o dia 23, nos devidos locais de armazenamento, que variam entre Boa Vista (RR), Rio Branco (AC), Porto Velho (RO), Manaus (AM), Belém (PA) e outros. Essas e outras informações podem ser conferidas no edital do pregão, identificado sob o número 0217800/000002/2023.

