LG apresenta novas smart TVs OLED evo no Brasil; veja preços

A LG anunciou, na segunda-feira (19), o lançamento no Brasil da sua linha de smart TVs de 2023. A série OLED evo ganhou três modelos 4K, com diferentes opções de tamanho. A topo de linha G3 está disponível em 55 e 66 polegadas, a partir de R$ 9.999, enquanto a C3 tem mais opções de tamanho, variando entre 42 e 83 polegadas. Os preços começam em R$ 6.499. Já a B3 seria a versão "de entrada" para a linha OLED, disponível apenas em 55 polegadas, ainda sem preço definido.

A linha QNED, que usa tecnologia de iluminação por mini LED, foi contemplada pelas novas QNED80 e QNED85. O televisor combina a tecnologia NanoCell da LG com pontos quânticos e promete entregar 100% de consistência de cores. Os preços começam em R$ 4.399. A seguir, saiba mais sobre os lançamentos da sul-coreana no Brasil.

A principal linha da LG foi atualizada com novos integrantes. A OLED evo G3 passa a ser o modelo 4K mais avançado da fabricante no país, com opções de 55 e 65 polegadas e painel que promete até 70% mais brilho em relação ao OLED convencional. As melhorias são possíveis graças ao novo processador α9 AI 4K Gen6. Há suporte a recursos cobiçados por gamers, como G-Sync e FreeSync, além da tecnologia Dolby Vision. Em relação ao som, a LG traz o chamado AI Sound Pro, que promete 9.1.2 canais virtuais, com suporte a Dolby Atmos.

A C3 representa a smart TV intermediária na linha OLED 4K. São mais opções de tamanhos, de 42, 48, 55, 65, 77 e 83 polegadas. Aqui, o painel também promete mais brilho, neste caso 20% maior que o OLED padrão. Com o mesmo processador da G3, há suporte para os principais recursos de imagem e som da irmã. O destaque aqui fica para o "WOW Orchestra", que promete sincronia perfeita com soundbars da marca.

A G3 tem preço oficial de R$ 9.999 na versão de 55 polegadas, chegando a R$ 17.999 na versão de tamanho maior. Já a C3 tem custo inicial de R$ 6.499 na opção de tela menor, chegando a R$ 24.999 para a versão de 77 polegadas. O modelo de 83 polegadas ainda não consta no site oficial da LG, assim como a OLED evo B3.

A linha QNED, principal concorrente das Neo QLED da rival Samsung, ganhou mais duas integrantes. As novas QNED80 e QNED85 combinam as tecnologias NanoCell e pontos quânticos para entregar uma experiência superior em cores. Além disso, de acordo com a LG, os modelos deste ano devem atingir níveis de contrastes ainda maiores, próximos a modelos OLED. Há suporte a Dolby Vision e Dolby Atmos.

Para a QNED80, há opções de tamanho de 50, 55, 65, 75 e 86 polegadas. Por enquanto, só foram divulgados os preços das versões de 55 e 65 polegadas, de R$ 4.399 e R$ 6.799, respectivamente. Já a QNED85 está disponível apenas em versões de 55 e 65 polegadas, mas ainda não teve preço divulgado.

A categoria NanoCell foi atualizada com a Nano77. Disponível em 50, 55, 65 e 75 polegadas, a smart TV promete cores puras graças à tecnologia de nanopartículas e ao processador α5 AI 4K Gen6. Os preços começam em R$ 3.199 e chegam a R$ 7.099 na maior versão.

Já a linha 4K de entrada da LG agora conta com os modelos UR8750 e UR9050 do portfólio de 2023. São opções entre 43 e 86 polegadas com suporte a assistentes virtuais, diversos apps de streaming e promessa de uma navegação rápida e intuitiva com o controle remoto Smart Magic. A versão mais barata da UR8750 sai por R$ 2.999.

Ao longo do evento, a LG também anunciou lançamentos futuros da marca no Brasil. O destaque vai para a OLED evo Z3, que será a primeira smart TV 8K com tecnologia OLED no Brasil. Além disso, a fabricante também prometeu o lançamento da LG OLED Flex, TV de 42 polegadas que alterna entre display plano e curvo, por meio de um botão no controle remoto. A curvatura de até 900R promete ser ideal para jogos.

Smart TVs LG 2023 - preços UHD R8750 50" R$ 2.999 Nano77 50" R$ 3.199 Nano77 55" R$ 3.799 UHD R8750 65" R$ 4.399 QNED80 55" R$ 4.399 UHD R9050 65" R$ 4.799 Nano77 65" R$ 5.099 UHD R8750 70" R$ 5.399 OLED evo C3 42" R$ 6.499 UHD R8750 75" R$ 6.599 QNED80 65" R$ 6.799 OLED evo C3 48" R$ 6.999 Nano77 75" R$ 7.099 OLED evo C3 55" R$ 8.999 OLED evo G3 55" R$ 9.999 OLED evo C3 65" R$ 14.999 OLED evo G3 65" R$ 17.999 OLED evo C3 77" R$ 24.999 OLED evo C3 83" R$ 49.999