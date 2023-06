LG lança webcam para smart TVs da marca; veja detalhes

A LG anunciou, nesta quarta-feira (28), o lançamento da LG Smart Cam VC23GA, uma webcam compatível com suas smart TVs . A câmera tem resolução Full HD , conta com dois microfones e promete uma nova forma de explorar recursos de apps nativos das TVs LG, como RemoteWorking e Exercite, respectivamente voltados para videoconferências e a prática de exercícios físicos. O aparelho é compatível somente com o sistema webOS 22 ou versões posteriores e já está disponível nos Estados Unidos e na Coréia do Sul por US$ 99, ou cerca de R$ 479, em conversão direta sem impostos.

A proposta da LG Smart Cam é trazer conforto e praticidade para quem precisa usar uma webcam para se comunicar, possibilitando as videochamadas na tela grande da TV sem o intermédio de um notebook ou celular. No entanto, como o webOS é um sistema operacional proprietário, o aparelho não é compatível com aplicativos para conferência comuns, como Google Meet ou Zoom.

O ponto positivo é que o RemoteMeeting, app de conferências das TVs LG, também pode ser acessado via web em computadores, celulares e notebooks. Assim, é possível conversar, da televisão, com qualquer usuário, mesmo que ele não tenha um aparelho da marca.

Outro software que pode tirar proveito da nova webcam é o Exercite, um app para exercícios que promete rastrear os movimentos de do usuário por meio de inteligência artificial e fornecer feedback em tempo real, quase como um personal trainer faria.

Com a LG Smart Cam, é possível também explorar novos recursos interativos. O usuário pode tirar e editar selfies com vários filtros e ferramentas com a função Fun Mirror. Também está disponível o app 1M Home Dance, uma parceria da marca com o estúdio de coreografia de K-POP 1 MILLION Dance Studio, que permite que os usuários aprendem as coreografias junto com os instrutores do time. Outro destaque está na privacidade: a webcam bloqueia as lentes quando não está sendo usada.

A webcam para smart TV da LG possui visual muito parecido com uma webcam de computadores, porém mais estendida. De acordo com a página oficial do produto, a LG Smart Cam possui base magnética para prender na TV, e pode ser fixada na parte de trás do aparelho.

De acordo com as especificações encontradas no site oficial, o acessório pesa 185 gramas e tem apenas 3,1 cm de largura, possui microfone embutido e oferece até 1 ano de garantia diretamente com a fabricante. Até o momento, não há previsão de lançamento no Brasil, nem expectativa de preço oficial em Real.

