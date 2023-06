Linha Direta aborda casos de vizinhos racistas nesta quinta (15)

O caso do Linha Direta desta quinta-feira (15) aborda a investigação dos "Vizinhos Racistas". O sétimo episódio da nova versão do programa de true crime da TV Globo vai ao ar às 23h05 (horário de Brasília). Depois de abordar os casos Eloá, Barbárie de Queimadas , Henry Borel e a Viúva Negra , a série, apresentada por Pedro Bial, se dedica a entender os crimes que vitimaram duas famílias sitiadas pelo ódio da violência racial.

Vale lembrar que o Linha Direta é exibido toda quinta-feira, com transmissão da Globo, após o Cine Holliúdy, e também no Globoplay. Às sextas-feiras, o público pode acompanhar os casos com mais detalhes no Linha Direta Podcast, disponível nas plataformas de áudio. Confira, a seguir, mais detalhes sobre a edição do programa de hoje e veja também como assistir ao Linha Direta online e grátis.

Entenda o caso dos Vizinhos Racistas

O primeiro caso que será abordado pelo programa ocorreu em 2017, em Belo Horizonte, quando Antônio Alves de Freitas, de 62 anos, foi alvo de injúrias raciais e perseguição pelo seu vizinho Joel de Souza Lima. Após vários ataques discriminatórios, Antônio foi morto por Joel a facadas, sendo este preso em flagrante e condenado a 18 anos de prisão por homicídio por ódio.

Já o segundo caso ocorreu em São Paulo, em 2011, envolvendo o microempresário Pedro Galdeano Neto, de 29 anos. Com a chegada do guarda municipal José Carlos de Oliveira à vizinhança, os pais de Pedro, Jefferson Luiz Azpilicueta e Joseane Costa Azpilicueta, passaram a ser alvo de ameaças, intimidação e xingamentos racistas.

Graças às câmeras de seguranças instaladas na casa, foi possível registar o crime cometido pelo policial, que matou o jovem com três tiros, pelas costas. Atualmente, Oliveira está preso em São Paulo, no presídio de Guarulhos, pelos crimes de homicídio, injúria racial e porte ilegal de armas.

Como é de costume do programa, um terceiro caso ainda em aberto é apresentado. Desta vez ganha destaque um ato criminoso impune há mais de 20 anos. Em 2003, o jovem Jeferson Leandro Matias Salvador, de apenas 19 anos, foi queimado vivo por seu próprio cunhado, o serralheiro Emerson Souza Sales. O caso foi tema do Linha Direta em 2005 e será abordado novamente para pedir que o público ajude com informações que possam auxiliar a polícia a localizar o foragido.

Como e onde assistir ao Linha Direta 2023 ao vivo?

Passo 1. Para assistir ao Linha Direta de hoje ao vivo, acesse o Globoplay na web (https://globoplay.globo.com/), às 23h05, e clique em "Agora na TV";

Passo 2. Selecione o botão "Assista agora" para prosseguir;

Passo 3. Faça login usando seu e-mail e senha já cadastrados ou importe os dados de uma conta Facebook, Google ou Apple. Depois, selecione o botão "Entrar". Caso você ainda não tenha uma Conta Globo, escolha a opção "Cadastre-se";

Passo 4. Digite todos os dados necessários e aceite os termos de uso e privacidade. Então, conclua o procedimento clicando em "Cadastrar". Depois disso já é possível assistir ao Linha Direta ao vivo.

