Linha Direta: caso de hoje aborda crimes do serial killer de Curitiba

O caso de hoje do Linha Direta aborda a investigação do serial killer de Curitiba. O quinto episódio da nova versão do programa de true crime da Globo vai ao ar na noite desta quinta-feira (1), às 23h05 (horário de Brasília). Depois de cobrir os casos Eloá, Barbárie de Queimadas, Henry Borel e o Golpe dos Nudes, a série apresentada por Pedro Bial vai mostrar as ações criminosas de José Tiago Correia Soroka – o assassino em série que matou vários rapazes homossexuais no Sul do país durante a pandemia de Covid-19. O episódio marca o início do Mês do Orgulho LGBTQIAP+ na produção de true crime.