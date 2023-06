Linha Direta de hoje investiga casos de linchamento a partir de fake news

Vale lembrar que o Linha Direta é exibido toda quinta-feira, às 23h10, com transmissão na Globo, após o Cine Holliúdy, e também no Globoplay. Às sextas-feiras, o público pode acompanhar os casos com mais detalhes no Linha Direta Podcast. Confira, a seguir, mais detalhes sobre a edição do programa de hoje e veja também como assistir ao programa de forma online e grátis.