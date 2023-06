Linha Direta desta semana aborda o caso da Viúva Negra; como assistir

O sexto episódio do Linha Direta , que vai ao ar nesta quinta-feira (8), vai abordar o caso da "viúva negra". Depois de destrinchar investigações como Eloá , Henry Borel e o serial killer de Curitiba , a nova versão do programa de true crime da Globo , apresentada pelo jornalista Pedro Bial, abordará o caso de Heloísa Borba Gonçalves, uma mulher que é procurada pela Interpol e que está foragida há mais de 50 anos por diversos crimes.

O Linha Direta é exibido toda quinta-feira, às 23h10, com transmissão na Globo, após o Cine Holliúdy, e também no Globoplay. Às sextas-feiras, o público pode acompanhar os casos com mais detalhes no Linha Direta Podcast. Confira, a seguir, mais detalhes sobre a edição do programa de hoje e veja também como assistir ao Linha Direta online e grátis.

Entenda o caso da Viúva Negra

A vida de Heloísa Borba Gonçalves é recheada com diversos atos criminosos que lhe concederam um passe direto para adentrar, em fevereiro de 2011, na lista de criminosos mais procurados do mundo da Interpol. Com o codinome de Viúva Negra, a criminosa, atualmente com 73 anos, é até hoje procurada pela justiça brasileira e pelas autoridades do FBI.

Tudo começou em 1971, quando a sequência de mortes de seus companheiros se iniciaram. Todos os seis ex-maridos de Heloísa foram brutalmente assassinados a mando dela, que tinha como objetivo herdar toda a fortuna e bens dos falecidos. E a Viúva Negra tinha uma metodologia própria para cometer seus homicídios, já que sempre seguia um perfil já determinado de homens com quem viria a ter um relacionamento: viúvos, com mais idade e ricos com diversos bens.

Em 2013, investigações do FBI foram capazes de rastrear a criminosa, na Flórida, Estados Unidos, só que utilizando outro nome, no caso, Heloísa Saad Lopez. Impune há 50 anos, ela ainda está foragida e, ao que tudo indica, conseguiu cidadania americana utilizando documentos falsos. Por fim, vale lembrar ainda que Heloísa também é mandante de crimes de estelionato, falsidade ideológica e fraude.

Como e onde assistir ao Linha Direta 2023 ao vivo?

Passo 1. Para assistir ao Linha Direta de hoje ao vivo, acesse o Globoplay na web (https://globoplay.globo.com/), às 23h05, e clique em "Agora na TV";

Passo 2. Selecione o botão "Assista agora" para prosseguir;

Passo 3. Faça login usando seu e-mail e senha já cadastrados ou importe os dados de uma conta Facebook, Google ou Apple. Depois, selecione o botão "Entrar". Caso você ainda não tenha uma Conta Globo, escolha a opção "Cadastre-se";

Passo 4. Digite todos os dados necessários e aceite os termos de uso e privacidade. Então, conclua o procedimento clicando em "Cadastrar". Depois disso já é possível assistir ao Linha Direta ao vivo.

