Lista tem 50 dicas de Photoshop muito úteis para iniciantes; veja

Saber dicas de Photoshop pode ser muito útil para conseguir mexer no programa profissional de edição de foto e outros tipos de imagem. Isso porque o software, disponível para PC ( Windows e Mac ) e celulares Android e iPhone ( iOS ), não é fácil de dominar de primeira. Assim, alguns truques e atalhos podem fazer com que a utilização seja um pouco mais simples, até mesmo para os iniciantes no sistema da Adobe .

Dessa forma, você poderá usar o editor para tirar fundo de imagens, trocar cores de roupas e cabelos, afinar silhuetas e até mesmo aumentar ou diminuir objetos. Então, confira, a seguir, 50 dicas rápidas de Photoshop que poderão ajudar quem está dando os primeiros passos no software.



Dicas de como mexer no Photoshop

1. Rotacione a visualização

Em muitos casos, ver a imagem em um outro ângulo pode ajudar. É possível fazer isso sem rotacionar o conteúdo em si, mas sim sua tela. Pressione R no teclado para ativar o recurso. Já se quiser fazer isso apenas com a imagem, aperte CTRL+T no teclado e use as setas laterais para fazer a rotação, ou vá em "Imagem" > "Rotação da Imagem" e escolha a angulação que desejar.



2. Edite camadas de texto simultaneamente



Você não precisa editar uma camada de texto de cada vez no Photoshop. Selecione todas ao apertar SHIFT+S e use a barra lateral de camadas, localizda no lado direito, para editar todas ao mesmo tempo. Para facilitar o processo, você também pode vincular as camadas. Basta pressionar o mouse com o botão direito em cima delas e selecionar a opção.

3. Seleções mais precisas



Usando o botão espaço do teclado, quando selecionar algum conteúdo com a ferramenta de seleção, você poderá movê-la pela tela. Isso facilita para não ter que remover a seleção e fazer de novo, em caso de um erro.



4. Veja uma camada sozinha



Para ver só uma camada e desativar todas as outras, basta pressionar Alt e tocar no “olhinho” do lado da camada que você deseja ver.



5. Mova seleções entre abas



Se quer mover a seleção de alguma imagem de uma aba para outra do programa, pode arrastar o mouse de uma para outra. Um processo bem mais simples do que criar uma camada, copiar e colar.



6. Cole no local exato

Ainda sobre “interação” de imagens, se quiser manter algo copiado de uma imagem para a outra, pressione Shift quando for fazer o Ctrl + C e Ctrl + V. Assim, o conteúdo será colado no destino exatamente na posição que estava de onde saiu.



7. Salve arquivos mais rápido



Desativar a compressão de imagens pode fazer com que você ganhe tempo. Vá em Preferences, File Handling, e marque Disable Compression of PSD and PSB files.



8. Caneta Magnética



O laço magnético facilita a seleção de conteúdo em casos, por exemplo, de recorte de imagens. Para usar a caneta magnética, selecione sua ferramenta comum de Freeform Pen Tool e, depois, em Magnetic para ativar.

9. Corrigir Imagem Rapidamente



Use a Régua, trace uma linha horizontal e outro ponto de referência. Selecione Image, Image Rotation e Arbitrary, e o Photoshop identifica qual é o posicionamento correto da imagem de acordo com as coordenadas.



10. Remova Granulado

Às vezes, você fica com um granulado em imagens quando cola as mesmas em outras camadas. Para tirar isso, vá na opção Matting e, depois, acesse o menu Layer para acessar uma série de recursos que podem ajudar a removê-lo.



11. Remova Reflexos

A ferramenta chamada Dehaze foi adicionada ao menu de efeitos. Para usá-la, vá em Filter, Camera Raw Filter, abra o menu Effects e selecione-a para ajudar a remover reflexos em fotos de paisagens, por exemplo.



12. Borre

Borrar imagens nem sempre é ruim, e você pode fazê-lo sem perder qualidade ou realismo. Vá ao menu Filter, selecione Blur e veja todas as opções de borrar que estão lá. Alguma delas podem lhe ajudar.

13. Lorem Ipsum

Se quer usar o Photoshop para fazer layouts e não perder tempo escrevendo qualquer coisa para simular texto, selecione a caixa de texto, vá em “Type” e, em seguida, toque em Paste Lorem Ipsum para preencher a caixa com um texto padrão. Nas versões mais recentes do Photoshop, o recurso já aparece de forma automática.

14. Exporte camadas

Toque com o botão direito em cima de uma camada no menu de Layers, selecione Preferences e Export para definir o formato preferido e fazer sua exportação de uma determinada camada da sua imagem.

15. Qualquer imagem como Brush



Os brushes, também conhecidos como pincéis, são uma boa ferramenta para adicionar efeitos legais a fotos. Inclusive, caso queira, você pode transformar qualquer imagem em brush. Para isso, selecione a camada, vá em Edit e, por fim, Define Brush Preset.



16. Preview de Fontes



O Photoshop permite que você vá testando as fontes em uma camada de texto. Para isso, é só selecioná-la, selecionar o texto e ir na barra de fontes. Lá, use as setinhas para cima/baixo no teclado para ver os tipos de fonte mudando no texto.



17. Mais Desfazer



O recurso Desfazer do Photoshop é importante em trabalhos longos. Porém, o limite de “lembrar” o histórico e usar CTRL+Z pode ser pequeno. Então, se você quiser aumentar, é só ir em Edit, Preferences, Performance e fazer uma nova configuração em History States.



18. Brushes Precisos



Em determinadas situações, você pode precisar definir um formato específico para o cursor/brush. Assim, para mudar o pincel para uma forma específica, basta ir em Edit > Preferences > Cursors.

19. Autocorreções



Há três opções de autocorreções no menu Image: Tone (Tom), Contrast (Contraste) e Color (Cor). Se você não entende muito dessas propriedades, experimente usá-las só para ver se sua imagem fica melhor.



20. Barras de Ferramentas



Sua experiência no Photoshop pode ser personalizada com as barras de ferramentas que achar ideal. Para isso, vá em “Window” e selecione o que desejar que apareça na sua navegação; isso pode ajudar bastante na hora de criar artes.

21. Clareamento rápido de dentes

Para clarear os dentes rápido no Photoshop, abra a foto, vá em Camada e toque na opção Nova Camada de Ajuste. Depois, escolha a opção Vibratilidade e defina o valor em -60;

Em seguida, toque duas vezes sobre a miniatura da máscara e, no Painel de Propriedades, selecione o botão Inverter;

Pressione a letra B no teclado para selecionar a Ferramenta Pincel, escolha a cor branca e defina a opacidade em 50%. Na sequência, aplique sobre os dentes da modelo.

22. Mesclar todas as camadas em uma nova camada

Para mesclar muitas camadas uma única camada e preservar as originais, toque no layer que estiver no topo do Painel de Camadas e pressione Ctrl+Shift+Alt+E. Feito isso, uma nova camada será criada com todas as outras mescladas.

23. A ferramenta Girar Visualização

Caso precise girar uma imagem para melhorar seu trabalho durante uma edição no Photoshop, pressione a letra R no teclado para selecionar a ferramenta Girar Visualização;

Agora basta clicar e arrastar para girar a imagem, para voltar ao ponto de origem basta selecionar Redefinir Visualização na barra de opções da ferramenta. Outra opção para fazer isso é pressionar CTRL+T e usar as setas laterais para mudar o ângulo da imagem.

24. Altere a opacidade de camadas usando o teclado

Para alterar a opacidade de qualquer camada utilizando o teclado, basta selecionar a Ferramenta Mover, por meio da tecla V, e depois digitar o valor numérico desejado. Por exemplo, ao definir em 50, a camada irá ficar com 50% de opacidade, e assim por diante.

25. Escolha de camadas com teclado

Pressione a tecla Alt no PC (Windows), ou Option no Mac OS, e toque no colchete esquerdo para selecionar a camada que estiver no topo, ou colchete direito para selecionar a camada que está no final do painel de camadas.

26. Mover camadas

Pressione a letra Ctrl no PC, ou Command no Mac, e toque no colchete direito para subir a camada ou colchete esquerdo para descer a camada.

27. Mude as unidades de medida

Ative as Réguas em Visualizar e, depois, toque em Réguas. Com o botão direito do mouse sobre uma das réguas, escolha a nova unidade de medida.

28. Retroceder mais passos

Vá em Photoshop e toque em Preferências no Mac ou Editar e depois Preferências no Windows. Aumente o valor de Estados de Histórico para aumentar a capacidade de retroceder dentro de trabalhos. Vale lembrar que é possível definir até 1000 estados de histórico, porém, quanto maior o número, mais lento o Photoshop ficará.

29. Aplicar padrão em um demarcador

Pressione a letra P para selecionar a Ferramenta Caneta e crie um demarcador. Depois, pressione a letra A para selecionar a Ferramenta Seleção Direta, toque com o botão direito do mouse sobre o demarcador e escolha a opção Preencher Demarcador.

Em Conteúdo, aperte na opção Padrão, escolha o padrão que será utilizado, marque a opção Script e, por fim, escolha a opção Localização ao Longo da Demarcação. Agora, aplique as opções desejadas e toque em Ok.

30. Aplique máscara de camada

Para adicionar uma máscara em preto, mantenha a tecla Alt no PC ou Option no Mac pressionadas e toque no ícone de Adicionar Máscara de Camada.

31. Encontre o centro de um documento no Photoshop

Vá em Visualizar e aperte na opção Novo Layout de Guias. Defina o número dois para Colunas e dois para Linhas, e toque em Ok. Agora, vá até o menu Predefinição e escolha a opção Salvar Predefinição. Por fim, dê um nome para a nova Predefinição e aperte em Salvar.

32. Mudança de cor rápida

Abra uma imagem qualquer e crie uma nova camada. Agora, com a Ferramenta Pincel, pinte a nova cor sobre a superfície que trocará de cor. Por fim, mude o modo de mesclagem da camada para Matiz ou Cor.

33. Como pintar uma seleção

Pressione a letra Q no teclado, ou toque duas vezes no ícone do Modo de Máscara Rápida para abrir a caixa de Modo de Máscara Rápida, escolha a opção Áreas Selecionadas e aperte em Ok. Pressione a letra B do teclado para selecionar a Ferramenta Pincel e pinte sobre a área que deseja criar a seleção. Agora, pressione a letra Q do teclado para sair do Modo de Máscara Rápida e criar a seleção.

34. Fotos em preto e branco com misturador de canais

Vá em Camada, toque em Nova Camada de Ajuste e escolha a opção Misturador de Canais. Depois, aperte na opção Monocromático.

35. Troque a cor de textos rapidamente

Selecione sua camada com texto, escolha a cor e pressione Alt no PC ou Option no Mac e Backspace no PC ou Delete no Mac.

36. Redimensione estilo de camada com camadas

Vá em Camada, toque em Estilo de Camada e, depois, em Redimensionar Efeitos. Defina o valor da Escala e aperte em Ok. Em seguida, pressione Ctrl+T para abrir a caixa de transformação, na barra de opções da ferramenta defina o valor de 200% para L e para A, pressione Enter para finalizar a transformação.

37. Pintura precisa com a Ferramenta Pincel

Entre em Photoshop e toque em Preferências no Mac ou em Editar > Preferências no PC. Agora, aperte na opção Cursores e marque a opção Usar Cursos de Mira na ponta do Pincel.

38. Duplique qualquer coisa no Photoshop

Pressione a letra V para selecionar a Ferramenta Mover, com a tecla Alt no PC ou Option no Mac pressionadas. Depois, toque e arraste o que você desejar duplicar. Caso ache o processo complicado, simplesmente duplique a camada ao apertar CTRL+J.

39. Preview de Antes e Depois

Com a tecla Alt no PC ou Option no Mac pressionada, toque sobre o ícone do olho do lado da camada para retirar ou ativar a visibilidade de todas as outras.

40. Corrija o alinhamento de fotos no Photoshop

Pressione a letra I do teclado para selecionar a Ferramenta Régua e crie uma linha acompanhando o horizonte da imagem. Depois, toque no botão Corrigir Camada para arrumar o alinhamento da imagem. Caso queira, você também pode usar a ferramenta Preencher para completar o conteúdo que ficar faltando na camada. Para acessá-la, vá em "Edit" e, depois, em "Fill in"

41. Birds Eye View

Dê zoom em alguma imagem e depois mantenha a tecla H pressionada para ativar o Birds Eye View e navegar dentro da imagem.

42. Texto com máscara de corte

Insira uma nova camada com imagem sobre o layer de texto. Em seguida, ative a visibilidade da camada com a imagem, vá em Camada e toque na opção "Criar Máscara de Corte".

43. Efeito Fade do Instagram

Abra a imagem no Photoshop, vá em Camada e toque na opção Nova Camada de Ajuste. Então, escolha a opção Cor Seletiva, aperte no menu de cores e escolha a opção Neutros. Agora, defina o valor de Preto em -20. Por fim, pressione novamente no menu de Cores e, desta vez, escolha a opção Pretos. Então, defina o valor para -15.

44. Mova seleções de local

Toque e arraste pela imagem para criar uma seleção. Depois, toque sobre ela e pressione para movê-la livremente na tela.

45. Efeito de cor retrô rápido

Abra uma imagem qualquer no Photoshop, crie uma nova camada e preencha com azul. Depois, mude o modo de mesclagem da camada para Exclusão e defina a opacidade em 20%.

46. Extraia grupos de imagens

Selecione as camadas, toque com o botão direito do mouse e escolha a opção Exportar como. Na sequência, defina o formato de exportação e aperte em Exportar.

47. Múltiplos estilos de camada

Adicione um estilo de camada e, logo em seguida, toque no sinal de + ao lado do nome do estilo para adicionar múltiplos estilos de camada em um único layer.

48. Easter Egg no Photoshop

Vá em Photoshop e toque em Preferências no Mac ou em Editar > Preferências no PC. Agora, vá em Interface e deixe as teclas Command+Shift+Option no Mac, ou Ctrl+Shift+Alt no PC, pressionadas enquanto toca nas opções de cor.

49. Mude o modo de mesclagem da camada usando o teclado

Para alterar entre os modos de mesclagem de uma camada, pressione a letra V para selecionar a Ferramenta Mover e, depois, pressione Shift+ + para avançar na lista de modos de mesclagem. Caso queira retroceder a lista, basta apertar Shift+ –.

50. Adicione uma camada abaixo de outra camada automaticamente

Aperte no botão de Adicionar uma Nova Camada com a tecla Command, no Mac, ou Ctrl, no PC. Assim, sua camada será criada abaixo ao invés de acima da camada atual.

Impressione seus amigos com estas 50 dicas de Photoshop e conte nos comentários caso você saiba de algum truque que ficou de fora ou mesmo complemente esses rápidos tutoriais.

Principais atalhos para usar no Photoshop

Atalhos de teclado do Photoshop Recurso Windows Mac Transformação livre Ctrl + T Command+T Alternar entre pintar e apagar com o mesmo pincel Pressione ~ (tecla de acento til) Pressione ~ (tecla de acento til) Cancelar seleções Ctrl + D Command + D Desfazer último comando Ctrl + Z Command + Z Diminuir tamanho do pincel [ [ Aumentar tamanho do pincel ] ] Diminuir dureza do pincel { { Aumentar dureza do pincel } } Girar a ponta do pincel em 1 grau Seta para a esquerda (sentido anti-horário), Seta para a direita (sentido horário) Seta para a esquerda (sentido anti-horário), Seta para a direita (sentido horário) Girar a ponta do pincel em 15 graus Shift + Seta para a esquerda (sentido anti-horário),Shift + Seta para a direita (sentido horário) Shift + seta para a esquerda (sentido anti-horário), Shift + seta para a direita (sentido horário) Cores de primeiro plano/plano de fundo padrão D D Alternar cores de primeiro plano/plano de fundo X X Ajustar camadas na tela Alt - clique na camada Option - clique na camada Nova camada por cópia Control + J Command + J Nova camada por recorte Shift + Ctrl + J Shift + Command + J Adicionar a uma seleção Qualquer ferramenta de seleção e arraste com a tecla Shift pressionada Qualquer ferramenta de seleção e arraste com a tecla Shift pressionada Excluir pincel ou amostra Clique no pincel ou na amostra com a tecla Alt pressionada Clique no pincel ou na amostra com a tecla Option pressionada Alterna a caixa de seleção de seleção automática na barra Opções com a ferramenta Mover selecionada Ctrl + clique Command + clique Fechar todos os documentos abertos, menos o documento atual Ctrl + Alt + P Command+Option+P Cancelar qualquer janela da caixa de diálogo modal (incluindo o espaço de trabalho inicial) Esc Esc Selecionar o primeiro campo de edição da barra de ferramentas Enter Return Navegar pelos campos Tab Tab Navegar entre os campos na direção oposta Tab + Shift Tab + Shift Alterar Cancelar para Redefinir Alt Option Iniciar ajuda F1 Tecla Ajuda Desfazer/Refazer F1 Recortar F2 F2 Copiar F3 F3 Colar F4 F4 Mostrar/ocultar painel Pincel F5 F5 Mostrar/ocultar painel Cor F6 F6 Mostrar/ocultar painel Camadas F7 F7 Mostrar/ocultar painel Informações F8 F8 Mostrar/ocultar painel Ações F9 Option + F9 Reverter F12 F12 Preencher Shift + F5 Shift + F5 Difundir Seleção Shift + F6 Shift + F6 Inverter Seleção Shift + F7 Shift + F7 Alternar entre ferramentas com a mesma tecla de atalho Pressione a tecla de atalho com a tecla Shift pressionada (se a preferência Utilizar a Tecla Shift para Alternar as Ferramentas estiver selecionada) Pressione a tecla de atalho com a tecla Shift pressionada (se a preferência Utilizar a Tecla Shift para Alternar as Ferramentas estiver selecionada) Alternar entre ferramentas ocultas Clique com a tecla Alt pressionada e escolha uma ferramenta (com exceção das ferramentas Adicionar ponto de ancoragem, Excluir ponto de ancoragem e Converter pontos) Clique com a tecla Option pressionada e escolha uma ferramenta (com exceção das ferramentas Adicionar ponto de ancoragem, Excluir ponto de ancoragem e Converter pontos) "Ferramenta Mover Ferramenta Prancheta" V V "Ferramenta Letreiro Retangular† Ferramenta Letreiro Elíptico" M M "Ferramenta Laço Ferramenta Laço Poligonal Ferramenta Laço Magnético" L L "Ferramenta Varinha Mágica Ferramenta Seleção Rápida Ferramenta Seleção de objeto" W W "Ferramenta Corte demarcado Ferramenta Fatia Ferramenta Seleção de Fatia Ferramenta Cortar perspectiva" C C "Ferramenta Conta-gotas† Ferramenta Classificador de Cores Ferramenta Régua Ferramenta Nota" I I Ferramenta Quadro K K "Ferramenta Pincel de Recuperação para Manchas Ferramenta Pincel de Recuperação Ferramenta Correção Ferramenta Olhos Vermelhos Ferramenta Mover sensível a conteúdo" J J "Ferramenta Pincel Ferramenta Lápis Ferramenta Substituição de Cor Ferramenta Pincel de mistura" B B "Ferramenta Carimbo Ferramenta Carimbo de Padrão" S S "Ferramenta Pincel do Histórico Ferramenta Pincel História da Arte" Y Y "Ferramenta Borracha† Ferramenta Borracha de Plano de Fundo Ferramenta Borracha Mágica" E E "Ferramenta Gradiente Ferramenta Lata de Tinta" G G "Ferramenta Subexposição Ferramenta Superexposição Ferramenta Esponja" O O "Ferramenta Caneta Ferramenta Caneta de Forma Livre Ferramenta Caneta de curvatura" P P "Ferramenta Texto Horizontal Ferramenta Texto Vertical Ferramenta Máscara de Texto Horizontal Ferramenta Máscara de Texto Vertical" T T "Ferramenta Seleção de Demarcador Ferramenta Seleção Direta" A A "Ferramenta Retângulo Ferramenta Elipse Ferramenta Polígono Ferramenta Linha Ferramenta Forma Personalizada" U U Ferramenta Mão† H H Ferramenta Girar Visualização R R "Ferramenta Zoom† Dissolver" Z Z Cores de primeiro plano/plano de fundo padrão D D Alternar cores de primeiro plano/plano de fundo X X Alternar modos de Máscara Rápida/padrão Q Q Ferramenta Prancheta V V Alternar Preservação da transparência / (barra) / (barra) Diminuir dureza do pincel { { Aumentar dureza do pincel } } Pincel anterior , , Próximo pincel . . Primeiro pincel < < Último pincel > >

Dúvidas frequentes de Photoshop

Como baixar Photoshop grátis? Entre no Creative Cloud, a suíte de ferramentas e aplicativos da Adobe, e crie uma conta. Depois disso, você receberá uma versão de testes do software para usar grátis por sete dias;

Entre no Creative Cloud, a suíte de ferramentas e aplicativos da Adobe, e crie uma conta. Depois disso, você receberá uma versão de testes do software para usar grátis por sete dias; Quanto custa o Photoshop ? Atualmente, o Photoshop está disponível como um aplicativo individual por R$ 90,00/mês ou R$ 1.032,00/ano. Com a assinatura, você tem acesso aos recursos e atualizações mais recentes do editor de imagens, além de 100 GB de armazenamento na nuvem;

Atualmente, o Photoshop está disponível como um aplicativo individual por R$ 90,00/mês ou R$ 1.032,00/ano. Com a assinatura, você tem acesso aos recursos e atualizações mais recentes do editor de imagens, além de 100 GB de armazenamento na nuvem; Para que serve o Photoshop ? O Photoshop é um software usado para edição de imagens, criação de arte digital, design gráfico, animações e muito mais;

O Photoshop é um software usado para edição de imagens, criação de arte digital, design gráfico, animações e muito mais; O que são camadas no Photoshop ? É a forma que elementos como textos, imagens e formas são organizados dentro do Photoshop. Cada vez que incluir um novo, ele ocupará uma camada. Assim, você pode organizá-las como quiser dentro do documento;

É a forma que elementos como textos, imagens e formas são organizados dentro do Photoshop. Cada vez que incluir um novo, ele ocupará uma camada. Assim, você pode organizá-las como quiser dentro do documento; O que é rasterizar no Photoshop ? É o processo para deixar uma camada baseada em pixels. Ou seja, é a transformação de um elemento vetorizado em bitmap;

É o processo para deixar uma camada baseada em pixels. Ou seja, é a transformação de um elemento vetorizado em bitmap; Photoshop travou, o que fazer? As soluções mais comuns para travamentos do software são: Forçar o encerramento e reiniciar o Photoshop; reiniciar o computador; atualizar o Photoshop para a versão mais recente; redefinir preferências do Photoshop; usar a solução de problemas de GPU e driver gráfico; redefinir o cache de fonte do Photoshop, identificar e remover um plug-in problemático, ou atualizar o sistema operacional do PC;

As soluções mais comuns para travamentos do software são: Forçar o encerramento e reiniciar o Photoshop; reiniciar o computador; atualizar o Photoshop para a versão mais recente; redefinir preferências do Photoshop; usar a solução de problemas de GPU e driver gráfico; redefinir o cache de fonte do Photoshop, identificar e remover um plug-in problemático, ou atualizar o sistema operacional do PC; Quais os arquivos mais usados no Photoshop? .PSD, .PSB, .PNG, .JPEG, .TIFF e .GIFF.

Com informações de Adobe (1, 2)

