Loch Henry: veja elenco, final e críticas ao episódio de Black Mirror

Loch Henry é o segundo episódio da nova temporada de Black Mirror , que chegou à Netflix na última quinta-feira (15). Com Samuel Blenkin (Peaky Blinders) e Myha’la Herrold (Industry) no elenco, o enredo fala sobre o casal de cineastas Davis e Pia, que visitam a mãe do rapaz enquanto estão em uma viagem pelo interior para fazer o próprio documentário. Porém, rapidamente os dois se veem envolvidos em um misterioso caso, que assombra a cidade natal de Davis há anos.

A história aborda o universo de true crime e está com avaliação positiva nos sites agregadores. No IMDb, o episódio está com nota 7,4, com cerca de 13 mil reviews, enquanto a série, como um todo, alcança a marca de 8,8. No Rotten Tomatoes, Loch Henry tem aprovação de 90% da audiência, que elogia o suspense do enredo e o plot twist ao final. Conheça a seguir.

2 de 5 Black Mirror: o episódio de Loch Henry tem 90% de aprovação no Rotten Tomatoes — Foto: Reprodução/Netflix Black Mirror: o episódio de Loch Henry tem 90% de aprovação no Rotten Tomatoes — Foto: Reprodução/Netflix

📝 Filmes em 4K: como manter a resolução transmitindo do notebook para a TV? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Sinopse de Loch Henry

Em Loch Henry, Pia (Myha’la Herrold) e Davis (Samuel Blenkin) estão na Escócia para gravar um documentário sobre um homem que protege ovos da comercialização ilegal. Os cineastas aproveitam para visitar Janet (Monica Dolan), mãe do rapaz que mora na mesma cidade há anos. Aos poucos, Pia se familiariza com o passado de Davis, conhecendo um de seus melhores amigos de infância, Stuart (Daniel Portman), e descobrindo mais sobre o seu falecido pai, que era um policial renomado na região.

Em pouco tempo, a jovem ouve sobre a história misteriosa que impactou a rotina da cidade. Há duas décadas, o serial killer Iain Adair (Tom Crowhurst) atormentou os moradores, interferindo no turismo e na economia do local, mesmo anos após os acontecimentos. Alimentada pela curiosidade, a namorada convence o rapaz a mudar o tema do documentário, a fim de contar mais detalhes dos assassinatos cruéis.

O próprio pai de Davis é uma vítima indireta do criminoso, já que morreu de uma infecção hospitalar ao ser internado após um conflito armado com Iain. Na noite em que o rapaz seria preso, anos atrás, Kenneth (Gregor Firth) foi até a sua casa, mas o assassino matou os próprios pais, feriu o policial e se matou em seguida.

Elenco e equipe técnica do episódio

Samuel Blenkin e Myha’la Herrold são Davis e Pia, respectivamente. Monica Dolan (Appropriate Adult) e Gregor Firth (Only You) dão vida aos pais do protagonista, Janet e Kenneth. Daniel Portman (Game of Thrones) interpreta o amigo de infância de Davis, Stuart King, enquanto John Hannah (Spartacus: Blood and Sand) faz o pai amargurado do rapaz, Richard King.

Tom Crowhurst (Lost Kingdom) é o assassino Iain Adair, já Scott Mooney e Beth Robb Adams interpretam o casal Simon e Dawn Challis, uma das principais vítimas do criminoso. Por fim, Ellie White (The Other One) interpreta Kate Cezar, empresária da Streamberry, que pode investir no documentário do casal. Loch Henry tem direção de Sam Miller e foi escrito por Charlie Brooker.

3 de 5 Loch Henry: Monica Dolan faz Janet no novo episódio de Black Mirror — Foto: Reprodução/Netflix Loch Henry: Monica Dolan faz Janet no novo episódio de Black Mirror — Foto: Reprodução/Netflix

Final de Loch Henry explicado (alerta de spoilers!)

Pia e Davis começam a produzir o documentário sobre o assassino local com ajuda de Stuart. O amigo, inclusive, é um dos primeiros a apoiar a ideia, já que deseja aumentar a popularidade da cidade e, consequentemente, do bar que administra. Para atrair atenção da produtora, que deseja materiais inéditos, os três vão até o local em que os crimes aconteciam, em um bunker no porão da casa de Iain Adair.

Após realizar as filmagens, eles sofrem um acidente de carro e vão parar no hospital. Após alguns exames, Pia é liberada e Davis deve ficar em observação por mais uma noite. Ao retornar à casa com Janet, a jovem começa a preparar o material para edição. Para isso, ela precisa trabalhar nas fitas analógicas utilizadas, que pertenciam aos pais de Davis - que tinham o hábito de gravar os episódios de sua série policial favorita.

Após o final de toda a gravação já conhecida da fita, Pia é surpreendida com outro vídeo: Iain e as suas vítimas, no porão. Ela descobre, portanto, que o assassino não agiu sozinho. Na verdade, o serial killer era comandado por Kenneth e Janet, pais de Davis. Assustada, a jovem tenta fugir, sem deixar transparecer o que está acontecendo para a sogra. Porém, não demora muito para a mulher perceber o que Pia sabe e, rapidamente, sair atrás da nora.

4 de 5 O que acontece com Pia ao final de Loch Henry, novo episódio de Black Mirror? — Foto: Reprodução/Netflix O que acontece com Pia ao final de Loch Henry, novo episódio de Black Mirror? — Foto: Reprodução/Netflix

O que acontece com Pia e Davis em Loch Henry?

Na fuga, Pia vai até um lago, onde escorrega em uma pedra e bate a cabeça. Desacordada, a jovem rola em direção à água, morrendo afogada. Já Janet, desesperada com o sumiço de Pia e acreditando que a verdade logo aparecerá, toma uma decisão. A mulher retorna à casa e separa todo o material que prova os crimes que cometeu ao lado de seu marido: fitas, fotos e gravações. Então, ela deixa um recado para o filho e se mata, vestindo a máscara de carnaval que usava durante os assassinatos.

Algum tempo se passa e entendemos que o documentário foi produzido pela empresa de streaming. Além disso, Davis e Richard se tornaram personagens, contando como as suas vidas foram impactadas pelo caso. É nesse momento também que é revelado a verdadeira história por trás da morte do pai do protagonista. Inicialmente, acredita-se que ele foi ferido em um conflito contra Iain, mas, na verdade, o policial matou o antigo comparsa e os seus pais. Para não levantar suspeitas, ele se feriu com a própria arma e, no hospital, pegou a infecção fatal.

O documentário é um sucesso e Davis - assim como toda a equipe do streaming - ganha um BAFTA pelo trabalho. Na cidade natal, vemos Stuart comemorando a vitória do amigo no bar da família. O local está lotado de turistas, que vestem uma réplica da máscara de Janet. O cineasta, sozinho no quarto do hotel, parece triste e relê o bilhete de sua mãe, que estava ao lado das lembranças deixadas pela assassina: “Para o seu filme”.

5 de 5 Black Mirror: plot twist ao final de Loch Henry é elogiado na web — Foto: Reprodução/Netflix Black Mirror: plot twist ao final de Loch Henry é elogiado na web — Foto: Reprodução/Netflix

O que é The Waltonville Claw?

Em uma cena em que Pia, Davis e Stuart conversam sobre a ideia de fazer o documentário, o amigo cita um filme que assistiu na Netflix sobre um serial killer que “comeu o próprio olho na frente de uma vítima”. A cineasta afirma se tratar de The Waltonville Claw - ou A Garra de Waltonville, em português.

As buscas pelos títulos dispararam após o lançamento da 6ª temporada de Black Mirror. Porém, para a tristeza de muitos fãs de true crime, a produção é fictícia. O nome, mencionado no roteiro do episódio, não existe no catálogo da Netflix, sendo apenas citado na série.