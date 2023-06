Logitech F710: veja controle do submarino que sumiu em viagem ao Titanic

Um submarino que levava turistas aos destroços do Titanic desapareceu no último domingo (18) e, até a publicação desta matéria, na quarta-feira (21), não foi encontrado. A expedição coordenada pela OceanGate se dá no pequeno Titan, que, curiosamente, é controlado por um acessório bastante comum para usuários de PC: um joystick. O controle Logitech F710 traz design que lembra os tradicionais DualShock e DualSense , dos consoles PlayStation , e pode ser usado principalmente para jogar no computador.

O modelo, essencial para a jornada que custou US$ 250 mil (R$ 1,2 mi na cotação atual) para cada turista presente, pode ser encontrado com facilidade no mercado brasileiro, saindo por ao menos R$ 275. Confira a seguir mais detalhes do modelo da Logitech e entenda o uso de controles do tipo em projetos do tipo, algo habitual para guiar câmeras e outros maquinários - que, normalmente, não envolvem controlar uma embarcação tripulada.

2 de 3 Controle Logitech F710 é sem fio e tem preço relativamente baixo para esse tipo de uso: R$ 275 no e-commerce brasileiro — Foto: Divulgação/Logitech Controle Logitech F710 é sem fio e tem preço relativamente baixo para esse tipo de uso: R$ 275 no e-commerce brasileiro — Foto: Divulgação/Logitech

O Logitech F710 é um controle sem fio comum, com duas alavancas analógicas, botões tradicionais e gatilhos. O dispositivo lembra um pouco os joysticks do PlayStation, tanto o antigo DualShock quanto o atual DualSense, apenas com modificações estéticas e um pouco maior nas laterais. O acessório é fabricado e vendido pela Logitech, saindo a R$ 370 na loja oficial da marca. Já no comércio eletrônico, seus valores ficam por volta dos R$ 275. Não é um controle considerado barato, mas tem alguma qualidade para quem pretende rodar jogos no PC.

O F710 se comunica com um adaptador USB conectado no computador e usa frequência 2.4 GHz. O acessório tem tecnologia de vibração rumble e a fabricante destaca ainda que o mesmo funciona com Android TV, além de ser compatível com o Steam Big Picture, um modo de jogar no Steam como se fosse uma TV de grande proporção.

3 de 3 Controle da Logitech foi usado em submarino da OceanGate — Foto: Divulgação/Logitech Controle da Logitech foi usado em submarino da OceanGate — Foto: Divulgação/Logitech

Nos EUA e em outras lojas do exterior, o joystick é considerado “de entrada”, com preços a partir de US$ 30 (R$ 143), bem abaixo de acessórios similares e oficiais do Xbox ou PlayStation, por exemplo, que custam entre US$ 50 (R$ 238) e US$ 70 (R$ 333), respectivamente.

Tipo de uso pouco comum

Não se sabe que tipo de adaptação foi feita para que o F710 funcionasse no submarino. Em vídeo publicado no canal oficial da Ocean Gate no YouTube, é possível notar apenas que as alavancas analógicas foram substituídas por controles maiores e mais “pontudos”, possivelmente para incrementar o controle sobre o veículo submerso. A apresentação do controle acontece a partir do minuto 12:12 no vídeo abaixo: