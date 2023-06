LOL e Wild Rift fora do ar? Serviços da Riot ficam instáveis nesta sexta

League of Legends (LOL) e Wild Rift , os MOBAs da Riot Games para computador e celulares Android ou iPhone ( iOS ), respectivamente, ficaram fora do ar nesta sexta-feira (2). A queda foi registrada com dois picos diferentes de reclamações no Downdetector em poucas horas. O site, que acompanha o status de diferentes serviços, ainda aponta problemas no acesso de jogadores ao Wild Rift, que mais cedo foi acompanhado pelo LOL na queda. Além disso, jogadores falaram sobre no Twitter .

Apesar da queda aparente, o Server Status da Riot Games não apontou falhas no dia de hoje, somente um erro de login datado desta quinta-feira (1), que consta como resolvido. Vale lembrar que, além dos MOBAs, outro título da empresa, o FPS Valorant, também tem reclamações no Downdetector, ainda que em menor número.

1 de 1 League of Legends e Wild Rift cairam nesta sexta-feira (2); usuários reclamam no Twitter e relatam o erro na Internet — Foto: Divulgação/Riot Games League of Legends e Wild Rift cairam nesta sexta-feira (2); usuários reclamam no Twitter e relatam o erro na Internet — Foto: Divulgação/Riot Games

Esse é o terceiro problema apresentado pelo Wild Rift desde esta quinta (1). Primeiro, conforme apontado no Server Status, por conta de uma falha na loja do jogo. Depois, um erro de login foi apontado, mas já constava como resolvido. No Downdetector, os picos de reclamações do MOBA mobile foram na madrugada desta sexta (2) e também mais cedo, por volta das 13h. Agora, às 15h34, 114 relatos foram registrados no site.

Além disso, usuários comentaram as quedas em ambos os games no Twitter. Os jogadores demonstraram insatisfação com o funcionamento do servidor com reclamações e memes.

Vale ressaltar que, apesar das reclamações dos usuários, League of Legends parece ter a situação normalizada desde o erro de 13h. No Downdetector, são apenas 13 reclamações regitradas às 15h57. Mais cedo, o LOL trouxe 269 relatos na plataforma, em horário próximo aos problemas de Wild Rift.

Da mesma forma, o Valorant apresentou 168 registros às 14h28, mas o número já abaixou e, próximo às 16h, eram apenas 5 pessoas apontando essa dificuldade de acessar o jogo.

Em atualização ás 16h06, o MOBA mobile também parece ter normalizado a situação. Apesar dos poucos relatos no Downdetector, muitos usuários continuaram reclamando no Twitter. O jogo foi, inclusive, chamado de "beta" por alguns deles, como se os problemas fossem parte de uma fase inicial pré-lançamento.