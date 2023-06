M2 Ultra: chip da Apple pode superar novo Ryzen 9 da AMD, aponta teste

Os primeiros testes realizados com o chip M2 UItra, presente nos novos Mac Pro e Mac Studio, indicam que o componente inédito da Apple pode superar o concorrente mais poderoso da AMD e chegar perto do Intel Core i9, o modelo topo de linha da Intel. De acordo com análises realizadas no Geekbench, software referência em benchmark, o novo M2 Ultra pode atingir até 21.700 pontos no ranking rodando em um Mac Studio. A pontuação é 20% maior do que a do M1 Ultra, lançado em 2022. Enquanto isso, o Ryzen 9 7950X3D tende a chegar em até 20 mil pontos. Já o Intel Core i9-13900KS pode alcançar 23.600 pontos nos mesmos testes.