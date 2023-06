Mark Zuckerberg revela Meta Quest 3, novos óculos VR da dona do Facebook

O próprio Mark Zuckerberg anunciou o lançamento do Meta Quest 3, a nova versão do óculos de realidade mista do Meta, em postagem no blog oficial da empresa, na última quinta-feira (1). O dono do Facebook garante que esta nova versão tem maior desempenho geral e melhor resolução de imagem do que a versão anterior, além de ser mais leve e confortável para o usuário, graças ao seu perfil mais fino. A companhia também promete maior autonomia de bateria.

De acordo com a divulgação oficial, a versão de 128 GB de armazenamento deve ser lançada em todos os países em que a rede social está presente, ainda sem uma data específica, pelo preço sugerido de US$ 499,99, ou cerca de R$ 2.480, de acordo com a cotação atual do dólar, sem os impostos.

O Meta Quest 3 é equipado com chipset e GPU de última geração da série Snapdragon da Qualcomm, e isto pode gerar o dobro de performance em relação ao Meta Quest 2 — pelo menos é o que afirma a Meta por meio de seu texto oficial. De acordo com a divulgação, os novos óculos de realidade virtual (VR) e realidade aumentada (AR) tendem a oferecer melhor imersão em jogos interativos.

Segundo a Meta, a combinação deste chipset com recursos de aprendizagem de máquina deve tornar a experiência de uso mais fluida do que a versão anterior, ao combinar mundo real e virtual com mais detalhes e melhor apuração de cores.

O hardware do Meta Quest 3 também é formado por uma câmera dupla RGB de 4 MP, lentes do tipo “panqueca”, que podem melhorar o foco, e sensor de profundidade, que pode ajudar a criar uma representação ainda mais precisa do espaço onde o jogador está, com dez vezes mais pixels do que o modelo anterior, de acordo com a divulgação oficial.

O Meta Quest 3 também possui uma frente 40% mais fina do que o modelo anterior e controles redesenhados para ficar mais confortável para o usuário, mais simples e com melhor ergonomia. A Meta também incluiu neste modelo a tecnologia háptica “TruTouch”, que antes estava disponível somente no controle Touch Pro, que é mais caro e é vendido separadamente.

Para completar, a companhia avisa que o Meta Quest 3 é compatível com mais de 500 jogos de uma biblioteca que tende a crescer ainda mais, além de experiências em VR e realidade mista (MR) que devem ser lançadas “em breve”.