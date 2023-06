Memes de festa junina: veja os melhores e entre no clima de São João

Junho é um mês muito querido pelos brasileiros devido às festas juninas. A celebração, em tese, comemora o dia de São João (24 de junho), mas as festividades ocorrem por mais de um mês e se estendem até julho. Para celebrar a chegada desse período, os usuários da Internet já estão publicando memes, montagens e mensagens engraçadas e entrando no clima de São João. É possível encontrar memes da Tulla Luana, vídeos de danças com músicas temáticas e até piadas com o Padre Kelmon, candidato à Presidência nas últimas eleições que recebeu a alcunha "Padre de Festa Junina" durante os debates. A seguir, confira memes de festa junina para entrar no clima de São João.