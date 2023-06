Menina de 13 anos deixa família sem dinheiro ao gastar R$ 300 mil em jogos

Uma garotinha de 13 anos de idade gastou todas as economias da família em apenas quatro meses com jogos online. O caso aconteceu no início deste ano, na província de Henan, na China. A menina, que não teve o nome divulgado, gastou mais de US$ 64 mil (aproximadamente R$ 310 mil, em conversão direta) com games para celular, ao comprar contas e efetuar pagamentos dentro dos aplicativos.

Segundo informações do portal Insider, a menina usou o cartão da débito da mãe sem que ela soubesse e apagou os registros das transações para esconder os gastos. Os pais da garotinha só descobriram o rombo quando foram verificar a conta bancária e encontraram apenas 34 centavos disponíveis. A história logo viralizou no Weibo, rede social chinesa similar ao Twitter, e o vídeo já acumula mais de 140 milhões de visualizações. Os jogos nos quais a menina gastou o dinheiro não foram especificados pelo portal, nem no vídeo.

1 de 2 Vídeo que contou a história da menina chinesa viralizou; imagens da criança foram preservadas — Foto: Reprodução/Weibo Vídeo que contou a história da menina chinesa viralizou; imagens da criança foram preservadas — Foto: Reprodução/Weibo

Gong Yiwang, mãe da menina, contou ao canal de TV local Elephant News que só ficou sabendo sobre a onda de gastos da filha depois de receber uma ligação do colégio em que ela estuda. De acordo com a mulher, uma professora mostrou preocupação com a possibilidade da menina "estar viciada em jogos pagos". Foi assim que, ao checar a conta do banco, Gong descobriu que o seu saldo disponível era equivalente a apenas R$ 0,34.

De acordo com mulher, a filha gastou US$ 16,8 mil (pouco mais de R$ 81 mil, considerando o câmbio do dia) com perfis em jogos e mais US$ 30 mil (quase R$ 145 mil) com compras dentro dos aplicativos entre os meses de janeiro e maio deste ano. Além disso, ela também transferiu dinheiro para seus amigos comprarem itens para si próprios nos games. Segundo ela, os gastos somados atingem o valor total de US$ 64 mil (quase R$ 310 mil)

À rede de TV local, a menina contou que não sabia o quanto havia gasto com os games e que não tinha ideia que o dinheiro saía da conta dos pais. Apesar disso, ela confirmou que havia vinculado o cartão de débito da mãe ao seu celular e que sabia a sua senha. A garotinha também contou que apagou os registros das transações para que os pais não descobrissem o prejuízo.

A mãe da menina informou ao portal que já entrou em contato com algumas das plataformas para tentar rever o dinheiro de volta, mas, até o momento, não conseguiu recuperar toda a quantia desembolsada pela filha.

Com informações de Insider e weibo

