Mercedes integra ChatGPT a sistema de comando de voz em carros

O programa beta está integrando o ChatGPT ao sistema de carros da empresa por meio do Azure OpenAI Service, um serviço de nuvem da Microsoft que já oferece integração com o chatbot. Segundo a montadora, os motoristas interessados em adicionar os recursos do ChatGPT ao sistema do carro podem realizar o ingresso no programa beta diretamente do veículo utilizando o comando de voz: “Hey Mercedes, quero aderir ao programa beta”.

O sistema operacional MBUX, que equipa os carros da Mercedes, já é um dos mais avançados do mercado, permitindo que os motoristas possam acionar diversas funções do carro e do sistema de entretenimento sem precisar tirar as mãos do volante. Com a integração do ChatGPT ao sistema, a promessa é que os usuários terão ainda mais opções de interações, além de receber respostas mais abrangentes e naturais. Espera-se que a ferramenta seja útil para consultar informações meteorológicas, dados geográficos sobre pontos de referência e atividades próximas, além de informações gerais de navegação e dados do veículo.