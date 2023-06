Microsoft pretende lançar supercomputador quântico em até dez anos

Um qubit, também chamado de bit quântico, é uma unidade de informação básica da computação quântica. Os computadores que conhecemos hoje trabalham com bit binário, ou bit clássico, como está sendo chamado pela Microsoft. Enquanto o bit funciona com instâncias em 0 ou 1, o bit quântico pode trabalhar com superposições em várias instâncias possíveis, ao mesmo tempo. Assim, em resumo, ele pode ser 0 ou 1 no mesmo estado.