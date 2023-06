Microsoft Teams fora do ar? Plataforma apresenta problemas hoje

O Microsoft Teams está passando por instabilidade nesta quarta-feira (28). Segundo relatos de usuários, a plataforma de comunicação está instável e não permite que os internautas loguem no serviço. Há reclamações também sobre as chamadas de vídeo. Dados do Downdetector, plataforma que monitora o status de serviços online, indicam que a falha começou por volta de 8h17 (horário de Brasília) de hoje, atingindo um pico de 1.069 relatos às 9h17. No Twitter, há usuários reclamando em inglês e espanhol, o que indica que o problema pode ser global.

Nos testes feitos pelo TechTudo, não foi possível fazer login na plataforma utilizando um e-mail profissional, mas, com um endereço pessoal, o programa funcionou normalmente. A reportagem entrou em contato com a Microsoft para saber se há previsão de normalização do serviço, mas não recebeu retorno até a publicação. A matéria será atualizada quando houver resposta.

Para alguns usuários, o Teams sequer abre, mostrando a mensagem de "erro inesperado". Para outros, o problema está relacionado ao login. Na terça-feira (27), usuários dos Estados Unidos passaram por uma instabilidade na plataforma também.

Hoje, a Microsoft reconheceu, pelo Twitter, que o Teams para navegadores passa novamente por problemas, mas o TechTudo identificou problema no aplicativo para PC e para celulares Android e iPhone (iOS) também.

Abaixo, confira as reclamações sobre a instabilidade no Teams nesta terça-feira. Vale lembrar que, por enquanto, não há previsão de retorno à normalidade do serviço.

