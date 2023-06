Mortal Kombat 1 traz novidades de gameplay no Summer Game Fest 2023

O trailer de Mortal Kombat 1 foi uma das primeiras revelações da Summer Game Fest 2023. O vídeo mostrou alguns novos personagens no modo história, como Johnny Cage, que já estava confirmado mas o seu visual ainda não tinha sido revelado, e o ninja Kenshi, que tenta recuperar sua espada do ator. A história é uma espécie de reboot e acontece em uma nova era criada por Liu Kang, que se tornou Deus do Fogo após ter derrotado a guardiã do tempo Kronikao no final de Mortal Kombat 11. Aparentemente, Liu Kang está recrutando candidatos para um novo torneio Mortal Kombat.