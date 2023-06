Motorola anuncia Razr 40 e Razr 40 Ultra no Brasil; veja detalhes

A Motorola anunciou, nesta segunda-feira (5), o lançamento dos celulares Motorola Razr 40 e Razr 40 Ultra no Brasil. Os modelos dobráveis são uma ode ao visual do icônico V3 e vêm com acabamento premium e ajustes na dobradiça. A linha se destaca também pela presença de telas grandes, com altas taxas de atualização em ambos os produtos. Além disso, os smartphones contam ainda com uma série de funções úteis para criadores de conteúdo. O Razr 40 Ultra chega às lojas a partir de 15 de junho, enquanto o Razr 40, nas próximas semanas. A fabricante não divulgou preço.

Ambos os smartphones vêm equipados com Android 13 e processadores Snapdragon, da Qualcomm. Os dois modelos dobráveis têm também suporte à conexão 5G. O Razr 40 Ultra, porém, se destaca pelo display externo de 3,6 polegadas e pela capacidade de processamento superior, enquanto o Razr 40 sai na frente no quesito câmera. A seguir, saiba tudo sobre os lançamentos da Motorola.

2 de 6 Dois modelos Motorola Razr 40 Ultra fechados, nas cores Black e Viva Magenta — Foto: Ana Letícia Loubak/TechTudo Dois modelos Motorola Razr 40 Ultra fechados, nas cores Black e Viva Magenta — Foto: Ana Letícia Loubak/TechTudo

Telas dobráveis de alta frequência

A tela é uma das principais diferenças entre os modelos Razr 40 e Razr 40 Ultra. Nesse quesito, o modelo premium sai na frente, com uma tela interna de 6,79 polegadas pOLED e taxa de atualização de 165 Hz. O resultado é uma resposta mais rápida, e melhor definição de imagem e contraste. O Razr 40, por sua vez, tem uma tela interna de 6,9 polegadas do tipo OLED LTPO, com taxa de atualização de 144 Hz.

Além disso, a tela externa do Razr 40 Ultra é maior, com 3,6 polegadas. Isso permite oferecer mais conteúdo para o usuário. Com ela, é possível selecionar até seis elementos (como clima, agenda, contatos, entre outros) para aparecerem no display e ter acesso rápido aos principais aplicativos do celular.

3 de 6 Motorola Razr 40 Ultra: tela externa e traseira do aparelho — Foto: Ana Letícia Loubak/TechTudo Motorola Razr 40 Ultra: tela externa e traseira do aparelho — Foto: Ana Letícia Loubak/TechTudo

O usuário consegue, inclusive, assistir a filmes em serviços de streaming, ouvir músicas e responder mensagens no WhatsApp. O tamanho maior oportuniza ainda a captura de selfies com a câmera traseira e ações como traçar rotas de mapas sem abrir o celular por inteiro.

Já a tela secundária do Motorola Razr 40 tem 1,5 polegada de tamanho. Nela, é possível visualizar informações simples como horário, alerta de ligações e mensagens de texto.

Recursos para produtores de conteúdo

Segundo a Motorola, os smartphones da linha Razr 40 foram pensados especialmente para produtores de conteúdo e têm o objetivo de "elevar a experiência de criação de conteúdo ao máximo". Por isso, os modelos contam com uma série de recursos úteis para esse público. Com a função de cabine fotográfica, por exemplo, é possível programar o celular para tirar quatro fotos em sequência, sem precisar de temporizador. Ao final, o smartphone as transforma em uma colagem no estilo retrô.

Além disso, os celulares trazem a tecnologia patenteada “Flex View”, que permite utilizar o aparelho em vários ângulos diferentes para capturar imagens, vídeos e fazer transmissão ao vivo. Assim, o criador de conteúdo pode montar o smartphone em formato de tenda, por exemplo, e dispensar o uso de tripés.

4 de 6 Dois modelos Motorola Razr 40 fechados, nas cores Lilac e Vanilla — Foto: Ana Letícia Loubak/TechTudo Dois modelos Motorola Razr 40 fechados, nas cores Lilac e Vanilla — Foto: Ana Letícia Loubak/TechTudo

Outra funcionalidade interessante é o "modo espelho", que deixa a tela ligada por tempo indeterminado e promete ajudar quem usa o celular para retocar a maquiagem. Isso porque, ao abrir a câmera nos demais celulares, o sensor geralmente fica ativado por até dois minutos — tempo que pode ser insuficiente para quem está preparando a pele ou passando delineador, por exemplo.

Preço, cores e lançamento no Brasil

Segundo a Motorola, o Razr 40 Ultra chega às lojas a partir de 15 de junho. Ele vem nas cores Black e Viva Magenta. O preço deve ser revelado na mesma data. Já o Razr 40 chega, de acordo com a fabricante, "nas próximas semanas". Os consumidores poderão escolher entre as cores Sage Green, Vanilla Cream e Summer Lilac.

Abaixo, veja de forma resumida as especificações dos celulares Motorola Razr 40 e Motorola Razr 40 Ultra.

Motorola Razr 40

A ficha técnica responsável pelo desempenho do Motorola Razr 40 oferece processador Snapdragon 7 Gen 1, com opções de 8 GB ou 12 GB de RAM e 256 GB ou 512 GB de armazenamento interno. Com bateria de 4.200 mAh, o celular tem suporte para carregamento rápido de até 30 W com fio e 5 W sem fio. Ele possui ainda entrada USB-C, suporte para as conexões Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3 e proteção contra respingos de água e poeira com classificação IP52.

5 de 6 Motorola Razr 40 fechado — Foto: Ana Letícia Loubak/TechTudo Motorola Razr 40 fechado — Foto: Ana Letícia Loubak/TechTudo

A câmera do Razr 40 é composta por dois sensores, sendo um principal de 64 megapixels e outro secundário de 13 MP, com lente ultrawide. A câmera frontal, para as selfies e conferências de vídeos, possui 32 MP.

Motorola Razr 40 Ultra

Mais poderoso, o Motorola Razr Ultra vem equipado com Snapdragon 8 Plus Gen 1, com as mesmas opções de RAM e armazenamento interno do Razr 40. Sua bateria é de 3.800 mAh, com suporte para carregamento de 30W com fio e 5W sem fio. As configurações de conectividade se repetem: o aparelho tem entrada USB-C e suporte para as conexões Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3.

Assim como o Razr 40, o modelo premium oferece resistência a respingos e poeira com certificação IP52, com o diferencial de também trazer proteção Gorilla Glass 7 na tela. Ele se destaca ainda pelo oferecimento da tecnologia Dolby Atmos de som.

6 de 6 Tela externa do Motorola Razr 40 Ultra — Foto: Ana Letícia Loubak/TechTudo Tela externa do Motorola Razr 40 Ultra — Foto: Ana Letícia Loubak/TechTudo

Quanto às câmeras, o conjunto principal do Razr 40 Ultra é formado por um sensor de 12 MP, junto com outro de 13 MP para ultrawide. Nesse quesito, portanto, o Razr 40 sai na frente. A câmera de selfies possui 32 MP, a mesma da versão anterior.

Ficha técnica: Motorola Razr 40

Processador: Snapdragon 7 Gen 1 (2,4 GHz Octa-Core);

Snapdragon 7 Gen 1 (2,4 GHz Octa-Core); Sistema operacional: Android 13;

Android 13; Memória RAM: 8/12 GB;

8/12 GB; Armazenamento: 128/256 GB;

128/256 GB; Peso: 188.6 g

188.6 g Tela externa: OLED 1,5’’, 2:1, 60 Hz;

OLED 1,5’’, 2:1, 60 Hz; Tela interna: pOLED 6,9’’ dobrável, 144 Hz;

pOLED 6,9’’ dobrável, 144 Hz; Dimensões: 73,95 x 170,82 x 7,35 mm (aberto); 73,95 x 88.24 x 15,8 mm (fechado);

73,95 x 170,82 x 7,35 mm (aberto); 73,95 x 88.24 x 15,8 mm (fechado); Certificação: IP52;

IP52; Câmera traseira: 64MP (f1/19) + Ultra wide de 13MP (f12.2), com captura de vídeo Ultra HD 4K (30 fps) e Full HD (60 fps);

64MP (f1/19) + Ultra wide de 13MP (f12.2), com captura de vídeo Ultra HD 4K (30 fps) e Full HD (60 fps); Câmera frontal: 32MP (f2/4,5), com captura de vídeo Ultra HD 4K (30 fps);

32MP (f2/4,5), com captura de vídeo Ultra HD 4K (30 fps); Conectividade: NFC, 5G (e-SIM + nano SIM), GPS, A-GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Wi-Fi 6e (802.11 a/b/g/n/ac/ax/Wi-Fi 6e 2.4GHz & 5GHz & 6GHz);

NFC, 5G (e-SIM + nano SIM), GPS, A-GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Wi-Fi 6e (802.11 a/b/g/n/ac/ax/Wi-Fi 6e 2.4GHz & 5GHz & 6GHz); Biometria: leitor de impressões digitais.

Ficha técnica: Motorola Razr 40 Ultra

Processador: Snapdragon 8+ Gen 1 (3,2 GHz Octa-Core);

Snapdragon 8+ Gen 1 (3,2 GHz Octa-Core); Sistema operacional : Android 13;

: Android 13; Memória RAM: 8/12 GB;

8/12 GB; Armazenamento: 256/512 GB;

256/512 GB; Peso: 199 g;

199 g; Tela externa: pOLED 3,6’’, 144 Hz;

pOLED 3,6’’, 144 Hz; Tela interna: pOLED 6,9’’ dobrável, 165 Hz;

pOLED 6,9’’ dobrável, 165 Hz; Dimensões: 73,95 x 170,83 x 6,99 mm (aberto); 73,95 x 88,42 x 15,1 mm (fechado);

73,95 x 170,83 x 6,99 mm (aberto); 73,95 x 88,42 x 15,1 mm (fechado); Certificação: IP52;

IP52; Câmera traseira: 12MP (f/1.59) + Ultra wide e Macro de 13MP (f/2.2), com captura de vídeo Ultra HD 4K (60 fps) e Full HD (60 fps);

12MP (f/1.59) + Ultra wide e Macro de 13MP (f/2.2), com captura de vídeo Ultra HD 4K (60 fps) e Full HD (60 fps); Câmera frontal: 32MP (f/2.45), com captura de vídeo Ultra HD 4K (30 fps);

32MP (f/2.45), com captura de vídeo Ultra HD 4K (30 fps); Conectividade: NFC, 5G (e-SIM + nano SIM), GPS, A-GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Wi-Fi 6e (802.11 a/b/g/n/ac/ax/Wi-Fi 6e 2.4GHz & 5GHz & 6GHz);

NFC, 5G (e-SIM + nano SIM), GPS, A-GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Wi-Fi 6e (802.11 a/b/g/n/ac/ax/Wi-Fi 6e 2.4GHz & 5GHz & 6GHz); Biometria: leitor de impressões digitais.

*A jornalista viajou para São Paulo a convite da Motorola.

Com informações de Motorola

