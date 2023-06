Motorola lança Moto G Stylus 5G; confira ficha técnica

A Motorola aumentou o portfólio de celulares intermediários da empresa com o lançamento do Moto G Stylus 5G, nesta terça-feira (30). A câmera de 50 MP de resolução é um dos principais chamarizes do produto, cuja ficha técnica menciona, também, compatibilidade com internet 5G . Além disso, o modelo foi equipado com o chip Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 — que é até 20% mais rápido em comparação com a geração anterior, de acordo com a fabricante.

O anúncio foi feito sem alarde no mercado dos Estados Unidos e ainda não há cronograma oficial para a chegada do produto em outras regiões, como o Brasil, por exemplo. Lá fora, o dispositivo conta com duas opções de cores: dourado e preto. Já o preço inicial é de US$ 399 (equivalente a R$ 2.017, em conversão direta). O modelo é uma atualização mais cara e poderosa do Moto G Stylus, lançado no ano passado e que não tinha 5G.

2 de 3 Moto G Stylus tem duas câmeras na parte traseira. A principal chega a 50 MP de resolução — Foto: Reprodução/Motorola Moto G Stylus tem duas câmeras na parte traseira. A principal chega a 50 MP de resolução — Foto: Reprodução/Motorola

A Motorola deu ao Moto G Stylus 5G um conjunto duplo de câmeras na parte traseira, sendo um sensor principal com 50 MP e uma lente ultra wide de 8 MP. Para selfies, há uma câmera de 16 MP, que fica acomodada em um pequeno furo circular na tela de 6,6 polegadas do aparelho. O display em LCD possui resolução Full HD+ e tem alta taxa de atualização com 120 Hz.

A caneta do Moto G Stylus 5G

No corpo do dispositivo, há um slot para a caneta stylus — em uma configuração que lembra a existente em smartphones Samsung como o Galaxy Note 20 ou o Galaxy S23 Ultra. O acessório pode ser usado para escrita de notas e desenhos. O Cálculo de Reconhecimento de Manuscrito, por exemplo, usa inteligência artificial para transformar a caligrafia do usuário em valores numéricos, para agilizar cálculos no dispositivo.

Outra ferramenta presente é a de laço para desenho, em que o usuário pode selecionar, copiar, colar e mover objetos para criar artes para redes sociais. Vale lembrar que não há botões na caneta para controle do obturador da câmera ou atalho para borracha.

Desempenho aprimorado

3 de 3 Tela do Moto G Stylus 5G ficou 0,2 polegada menor que o irmão do ano passado — Foto: Reprodução/Motorola Tela do Moto G Stylus 5G ficou 0,2 polegada menor que o irmão do ano passado — Foto: Reprodução/Motorola

O Moto G Stylus 5G oferece uma única versão que possui 256 GB para armazenamento e 6 GB de RAM. Com isso, é possível executar tarefas básicas do dia a dia com tranquilidade e até rodar alguns jogos que exigem um pouco mais do processador. Apesar da opção única, é possível aumentar o espaço disponível por meio de um cartão microSD.

Ficha técnica do Moto G Stylus 5G

Tela: 6,6 polegadas (2.400 x 1.080 pixels)

Tecnologia da tela: IPS LCD, com 120 Hz

Câmera traseira: dupla, 50 MP (principal) + 8 MP (ultra wide)

Câmera frontal: 16 MP

Processador: Snapdragon 6 Gen 1 (Qualcomm)

Armazenamento: 256 GB

RAM: 6 GB

Bateria de 5.000 mAh, com carga de 20 W

Sensor de impressões digital: sim, integrado no botão de ligar

Conexão 5G: sim

Cores: dourado e preto

Sistema operacional: Android 13

Preço de lançamento: a partir de US$ 399