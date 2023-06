Motorola Razr 40: celular com visual do icônico V3 ganha nova versão

A Motorola anunciou o lançamento dos smartphones Motorola Razr 40 e Razr 40 Ultra nesta quinta-feira (1). Os dois estarão à venda na china a partir de 3.999 yuan, ou cerca de R$ 2.798, de acordo com a cotação atual da moeda chinesa. A fabricante aposta em cores fashionistas, acabamento premium e em telas grandes, com alta taxa de atualização, para atrair novos compradores. Ambos possuem suporte para carregamento rápido e conexão 5G .

De acordo com a nota oficial de divulgação da filial brasileira, os dois modelos também serão lançados ainda esse ano na América Latina, nos Estados Unidos e na Europa, entretanto uma data mais precisa e o preço sugerido não foram mencionados.

2 de 4 Razr 40 Ultra é bem mais poderoso que os dois e possui tela externa maior — Foto: Divulgação/Motorola Razr 40 Ultra é bem mais poderoso que os dois e possui tela externa maior — Foto: Divulgação/Motorola

A grande diferença entre os dois está na tela. Enquanto o Razr 40 tem uma tela interna de 6,9 polegadas do tipo OLED LTPO, o Razr 40 Ultra tem um painel de 6,79 polegadas pOLED, que tende a ter melhor definição de imagem e contraste. A taxa de atualização é de 144 Hz e 165 Hz, respectivamente.

Vale destacar que a tela secundária do Motorola Razr 40 tem 1,5 polegada de tamanho e ainda apresenta informações simples como horário, alerta de ligações e mensagens de texto, por exemplo. Enquanto isso, o display externo do Razr 40 Ultra tem 3,6 polegadas e pode oferecer mais conteúdo para o usuário. Confira abaixo as especificações técnicas de cada modelo:

3 de 4 Pôster de lançamento do Razr 40 na China — Foto: Divulgação/Motorola Pôster de lançamento do Razr 40 na China — Foto: Divulgação/Motorola

Motorola Razr 40

A ficha técnica responsável pelo desempenho do Motorola Razr 40 oferece processador Snapdragon 7 Gen 1, 8 GB ou 12 GB de memória RAM, além de opção entre 128 GB e 256 GB. O aparelho tem 4.200 mAh com suporte para carregamento rápido de até 30 W, entrada USB-C, suporte para as conexões Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3 e proteção contra respingos de água e poeira com classificação IP52.

A câmera do Razr 40 é composta por dois sensores, sendo um principal de 64 megapixels e outro secundário de 13 MP, com lente ultrawide. A câmera frontal, para as selfies e conferências de vídeos, possui 32 MP.

Motorola Razr 40 Ultra

Já o Motorola Razr 40 Ultra, mais poderoso, vem equipado com Snapdragon 8 Plus Gen 1, até 12 GB de memória RAM e até 512 GB de armazenamento interno. Assim como o modelo anterior, este também oferece resistência a respingos e poeira com certificação IP52, mas também traz proteção Gorilla Glass 7 na sua tela. Ele também oferece tecnologia Dolby Atmos de som como uma das suas principais características.

4 de 4 Motorola Razr 40 Ultra tem câmera dupla e tela externa maior — Foto: Divulgação/Motorola Motorola Razr 40 Ultra tem câmera dupla e tela externa maior — Foto: Divulgação/Motorola

A versão Ultra do dobrável tem bateria de 3.800 mAh com carregamento de 33 W e um conjunto principal de câmera formado por um sensor de 12 MP, bem menor do que o outro modelo da linha, junto com outro de 13 MP para ultrawide. A câmera de selfies possui 32 MP, a mesma da versão anterior.

De acordo com a divulgação oficial, este smartphone foi pensado para os produtores de conteúdo, e por isso, ele traz a tecnologia patenteada “Flex View”, que permite utilizar o aparelho em vários ângulos diferentes para capturar imagens, vídeos e fazer transmissão ao vivo.

Desta forma, o próprio sistema tende a se ajustar para a melhor imagem, utilizando rastreamento de rosto com inteligência artificial (IA), gestos, detecção de sorrisos, e outros recursos automatizados. A ferramenta também permite ativar o modo “Cabine de Fotos” para capturar quatro imagens em sequência sem precisar de temporizador.