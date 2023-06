MSI e Mercedes desenvolvem notebook gamer com design 'esportivo'

A MSI e a Mercedes apresentaram, na terça-feira (30), um notebook gamer na Computex 2023, exposição de informática e eletrônicos que acontece em Taipei, capital de Taiwan, até o dia 2 de junho. O MSI Stealth 16 Mercedes AMG Motorsport, como o nome indica, é uma versão estilizada do MSI Stealth 16 com logo da fabricante de automóveis e da AMG, seu braço esportivo, além de outros detalhes de design que remetem à marca. O preço do produto ainda não foi revelado, mas deve ser divulgado no segundo semestre.

O notebook MSI Stealth 16 da Mercedes tem uma estrutura de liga de magnésio na cor cinza, exclusiva da marca, botão de liga e desliga com a inscrição “Start engine” (ligar o motor, em tradução livre do inglês), além de elementos visuais inspirados na montadora nas entradas de ar, na dobradiça e na barra de espaço do teclado.

O aparelho pesa pouco menos de 2 kg e tem apenas 20 mm de espessura, prometendo grande portabilidade. Ele conta ainda com teclas RGB projetadas pela SteelSeries para complementar o design. Na caixa, o produto acompanha um mouse com mousepad, ambos personalizados com as marcas da Mercedes, além de cartões postais, um pen drive e uma bolsa para transporte.

O hardware do MSI Stealth 16 inclui processador Intel Core i9 de 13ª geração com 14 núcleos e 20 threads, e placa de vídeo de última geração GeForce RTX 4070 da Nvidia. De acordo com o site oficial, o portátil possui uma tela OLED de 16 polegadas com proporção 16:10 e resolução UHD+, além de um sistema de som com seis speakers, formado por dois alto-falantes normais e quatro woofers.

Para completar a ficha técnica, a máquina vem com duas portas USB-C, uma saída HDMI, além de cartão microSD e entrada USB comum. O dispositivo possui um sensor de impressão digital para desbloqueio, bateria de quatro células com 99,9 Wh e sai de fábrica com Windows 11 Home ou Windows 11 Pro instalado.

Apesar de a MSI ter site e representação no Brasil, seus notebooks não são vendidos oficialmente por aqui, mas apenas placas de vídeo, placa-mãe e outros componentes. Portanto, é difícil que o produto chegue ao mercado nacional.

