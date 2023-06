Mulher sofre acidente de carro e é salva por iPhone; veja o que aconteceu

Uma mulher de 27 anos e sua mãe foram salvas por um recurso nativo do iPhone 14 ( iOS ) após sofrerem um acidente de trânsito, na Austrália. O caso aconteceu em março deste ano, e a jovem Lilli Newman deu detalhes sobre o caso em um post no TikTok . De acordo com a mulher, a função do celular foi capaz de reconhecer que as duas haviam se envolvido em uma colisão com outro veículo e acionar os serviços de emergência. Mãe e filha se recuperaram e passam bem.

De acordo com Lilli, o seu carro foi atingido na parte de trás por um veículo que andava a uma velocidade de 70 km/h. A colisão causou um engavetamento entre o seu carro e o automóvel a sua frente. Com o impacto, o iPhone 14 da mulher, que estava posicionado no porta-copos do carro, foi lançado para frente e atingiu o painel. Então, o dispositivo acionou o recurso de Detecção de Acidentes, e entrou em contato com os serviços de emergência do país.

1 de 2 Imagem mostra traseira do carro após colisão detectada pelo iPhone 14 — Foto: Reprodução/TikTok Imagem mostra traseira do carro após colisão detectada pelo iPhone 14 — Foto: Reprodução/TikTok

Em entrevista ao portal Yahoo News, Lilli contou que a batida fez com que as portas do veículo travassem, impedindo que ela ou a mãe conseguissem sair do carro. No entanto, como as duas permaneceram conscientes durante todo o impacto, a jovem conseguiu alcançar o celular e continuar o contato com os paramédicos.

“O telefone dizia ‘parece que você sofreu um acidente de carro, vamos alertar os serviços de emergência se você não responder em 20 segundos’ e, felizmente, minha mãe e eu estávamos conscientes e pude responder e continuar a chamada com os serviços de emergência”, contou a australiana ao portal. Lilli afirmou que também começou a receber ligações de amigos próximos listados como “contatos de emergência” após sofrer o acidente, já que o iPhone também enviou mensagens com a sua localização para eles.

Após o contato feito pelo iPhone 14 de Lilli, os paramédicos se encaminharam até o local do acidente e todas as pessoas envolvidas na colisão foram levadas para o hospital. Mais tarde, a mulher fez uma publicação em seu perfil no TikTok explicando como a função a ajudou. O post já tem mais de 40 mil visualizações na rede social. Os médicos acreditam que a jovem pode ter rompido ligamentos no pescoço e no ombro, mas ela se recuperou e passa bem.

Como funciona o recurso de Detecção de Acidentes do iPhone 14?

A funcionalidade do iPhone capaz de detectar acidentes foi anunciada pela Apple em 2022, mas ela já estava disponível em modelos de Apple Watches desde 2019. O recurso usa sensores como o acelerômetro, barômetro, giroscópio e o próprio GPS dos aparelhos para detectar quando o usuário sofre um acidente. Assim, ao registrar a colisão, a função pode conectá-lo aos serviços de emergência - o que é particularmente útil quando o usuário está inconsciente ou não pode alcançar o smartphone.

2 de 2 Função de Detecção de Acidentes fez sua estreia em celulares da Apple com o iPhone 14 — Foto: Laura Storino/TechTudo Função de Detecção de Acidentes fez sua estreia em celulares da Apple com o iPhone 14 — Foto: Laura Storino/TechTudo

Ao detectar um forte impacto, o iPhone exibe uma notificação na tela para facilitar o contato com os paramédicos. Se o alerta não for cancelado, uma contagem regressiva de 20 segundos se inicia. Caso o iPhone permaneça sem resposta, a ligação de emergência é concluída e uma mensagem de voz informando as coordenadas do usuário e um raio de busca aproximado é reproduzida de maneira automática. Vale dizer que o recurso já vem ativado como padrão no sistema, no entanto, só está disponível em modelos de iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max e nas versões do Apple Watch Series 8, SE (2ª geração) e Ultra.

Com informações de DailyMail, Apple (1/2) e TikTok

