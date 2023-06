Mulher usa ChatGPT para planejar viagem 'baratinha' para Europa; saiba mais

Uma influenciadora, conhecida por produzir conteúdos sobre viagens, usou o ChatGPT para programar um itinerário 'barato' de quinze dias pela Europa. Madison Rolley, natural de Tennesse (EUA), compartilhou o "truque" em um vídeo que viralizou em abril deste ano no TikTok . No clipe, a americana explica que pediu para o ChatGPT montar um cronograma para duas semanas de viagem que mantivesse o custo total por pessoa abaixo de US$ 1 mil (cerca de R$ 4,8 mil, em conversão direta), incluindo passagens e acomodação.

O chatbot, então, respondeu a solicitação com um itinerário completo, incluindo visitas a quatro cidades diferentes e sugestões de passeios. Até o momento, o vídeo de Madison já acumula mais de 560 mil visualizações e 43 mil curtidas. Confira, a seguir, mais detalhes sobre o caso e como a influenciadora conseguiu planejar a viagem usando a inteligência artificial (IA).

No vídeo, Madison explica como enviou a solicitação para o chatbot. Ela escreveu um texto com todas as informações que considerou necessárias, destacando que a viagem deveria começar e terminar em Estocolmo, na Suécia, e duraria 15 dias.

A influenciadora também escreveu que gostaria de conhecer entre quatro e seis cidades durante o período, solicitando que o bot da OpenAI sugerisse opções de pelo menos três passeios baratos para fazer nas localidades. Além disso, a jovem também pediu para que a IA incluísse os meios de transporte que ela poderia usar para se deslocar entre as cidades e o custo aproximado para as passagens, hotéis e refeições em cada lugar.

O ChatGPT retornou as solicitações sugerindo que Madison visitasse quatro cidades: Amsterdã, Paris, Barcelona e Copenhagen. Os meios de transporte incluíam deslocamentos por trem e avião; além disso, o bot recomendou 12 opções de atrações, sugerindo que ela visitasse pontos turísticos como os museus de Van Gogh e o de Anne Frank em Amsterdã, e a torre Eiffel e o museu do Louvre, em Paris. A viagem duraria 13 noites e 14 dias, começando no dia 3 julho.

Seguindo este itinerário, Madison gastaria entre US$ 150 e US$ 200 em um voo de Estocolmo para Amsterdã no dia 3 de julho, e entre US$ 50 e US$ 80 em um trem de Amsterdã para Paris no dia 6. Depois, no dia 10 de julho, ela deveria pegar um voo de Paris para Barcelona, que ficaria entre US$ 100 e US$ 150 e, no dia 13, um voo de Barcelona para Copenhagen com valor aproximado de US$ 100 e US$ 150.

Por último, Madison voaria de Copenhagen para Estocolmo no dia 16 em um voo que também custaria entre US$ 100 e US$ 150. Somando todos os voos considerando as opções mais baratas disponíveis, Madison gastaria cerca de US$ 500 com passagens, aproximadamente R$ 2.391 (considerando o câmbio do dia de publicação desta matéria).

O TechTudo foi conferir se o ChatGPT realmente consegue oferecer opções de passagens mais em conta. Usando o Google Flights, simulamos o custo desses deslocamentos, considerando os dias de viagem sugeridos pela IA.

Os valores aproximados são de R$ 545 no voo de Estocolmo para Amsterdã e de Amsterdã para Paris, R$ 593 na viagem de Paris para Barcelona e de Barcelona para Copenhagen, e R$ 547 no voo de Copenhagen para Estocolmo, totalizando o custo de R$ 2.823* pelas cinco passagens. Ou seja, o ChatGPT foi, sim, capaz de sugerir um itinerário mais em conta para Madison.

Os custos totais da viagem recomendada pelo ChatGPT, incluindo os passeios, hotéis e alimentação ficaram em cerca de US$ 2,1 mil (pouco mais de R$ 10 mil, em conversão direta) para duas pessoas - aproximadamente US$ 1.050 (cerca de R$ 5 mil) para cada, como Madison havia solicitado.

Ao portal Insider, a jovem mostrou entusiasmo com a resposta da inteligência artificial, destacando que o uso da ferramenta a fez economizar horas de pesquisa sobre preços de passagem e pontos turísticos. "Sinceramente, fiquei muito chocada com a quantidade de detalhes. Eu esperava que [a resposta] fosse mais vaga", disse a americana. "Fiquei realmente surpresa com os detalhes e com as recomendações mais baratas. Isso foi muito impressionante para mim. Se você definir um orçamento e deixar [o ChatGPT] fazer o seu trabalho, ele poderá fazer coisas ainda mais incríveis", concluiu.

*A consulta dos voos pelo Google Flights foi feita considerando o preço das passagens em real.

Com informações de Insider, Mirror e TikTok

