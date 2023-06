Mulher usa ChatGPT para 'se livrar' de multa de trânsito; entenda como

O ChatGPT foi usado por uma estudante de 22 anos de idade para recorrer de uma multa de trânsito. A inteligência artificial da OpenAI ajudou Millie Houlton a ganhar o recurso no final de março deste ano, no condado de York, Inglaterra. A motorista foi penalizada depois de estacionar o carro em um local próximo a sua casa e, segundo ela, a multa teria sido emitida erroneamente, já que teria permissão para parar na região.

Depois de receber a notificação, ela escreveu uma carta usando o chatbot e conseguiu se livrar da punição, que custaria cerca de £60 (aproximadamente R$ 360, considerando o câmbio do dia de publicação desta matéria). Em seu perfil no TikTok (@simplymillicent), Millie publicou uma sequência de fotos em que relata o ocorrido; o post já acumula mais de 455 mil visualizações e mais de 36 mil curtidas. A seguir, confira mais detalhes sobre o caso.

Na publicação feita no TikTok, a primeira imagem da sequência traz uma foto do carro da estudante com um papel – que parece ser a multa – na parte externa do vidro. Nela, um texto que diz: "Como recorri com sucesso a minha multa de trânsito usando o ChatGPT". Millie contou ao portal de notícias britânico BBC News que a multa foi emitida de forma incorreta, já que ela tinha permissão para estacionar no local. Além disso, explicou que considerou pagar a taxa porque estava muito ocupada com as provas e trabalhos acadêmicos da universidade, mas decidiu pedir a ajuda do ChatGPT para recorrer da infração.

"Tentar articular o que eu queria dizer era muito difícil, então pensei em ver se o ChatGPT poderia fazer isso por mim", contou Millie. Segundo ela, a resposta gerada pela inteligência artificial levou apenas alguns minutos para ficar pronta, sendo capaz de explicar toda a situação em detalhes e porque a multa estava errada. "Ele [o chatbot] retornou [a solicitação] com uma resposta personalizada perfeita, formada em minutos", declarou a estudante.

Para que o chatbot pudesse gerar a resposta "perfeita", foi necessário informar algumas particularidades sobre quando e onde a infração teria ocorrido, além do motivo de estar incorreta. "Coloquei todos os detalhes sobre onde e quando aconteceu, por que [a multa] estava errada e minha referência", contou ao portal. A carta gerada pelo bot da OpenAI foi, então, apresentada às autoridades e, em seguida, Millie recebeu a resposta de que a multa tinha sido anulada. À BBC News, a mulher revelou que ficou "muito aliviada" com a conclusão do caso.

O que é o ChatGPT?

O ChatGPT é um software desenvolvido pela OpenAI que pode interagir com humanos e fornecer respostas em texto para as mais variadas solicitações. O programa se tornou uma febre desde o seu lançamento, no final de 2022. Logo na primeira semana, o chatbot atingiu a marca de mais de um milhão de usuários - atualmente, ele acumula mais de 100 milhões. Já em maio deste ano, o app do ChatGPT foi lançado para iPhone (iOS) no Brasil e, alguns dias depois, se tornou o aplicativo mais baixado da App Store.

O software é treinado por aprendizado de máquina e tem acesso a diversos bancos de dados disponíveis na web, que permitem que o bot seja capaz de gerar respostas mais complexas se comparado a outras assistentes virtuais, como Alexa ou Siri, por exemplo. Apesar de ter algumas limitações, como o acesso aos conteúdos apenas até o ano de 2021, a usabilidade do bot é bem fluida e ele é capaz de gerar respostas coerentes.

