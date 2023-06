'Não gostei, asmei': entenda a origem do meme

No programa Rango Brabo, os convidados preparam receitas e conversam de forma bem humorada com o entrevistador, Diogo Defante. Na ocasião, o cantor provava o pudim recém-preparado e usou a expressão para mostrar sua satisfação com o resultado do doce. A frase cômica, somada ao modo único e diferenciado com que o Rei do Kuduro fala, fez sua reação viralizar rapidamente e se tornar um meme entre os fãs do artista.