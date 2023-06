Netflix anuncia novidades de One Piece, Agente Stone e Avatar no TUDUM

Os fãs de filmes e séries da Netflix puderam conferir anúncios de novas produções da plataforma no TUDUM: Um Evento Mundial para Fãs. Os destaques deste sábado (17) foram o teaser do live-action de One Piece, a presença de Henry Cavill anunciando sua despedida de The Witcher e as primeiras imagens de Avatar: The Last Airbender.

O evento, apresentado por Maísa (De Volta aos 15), Maitreyi Ramakrishnan (Eu Nunca...) e Chase Stokes (Outer Banks), faz parte dos três dias de TUDUM 2023, e foi transmitido para o mundo todo dia via YouTube. Acompanhe a seguir as principais novidades da Netflix.

2 de 8 Gal Gadot e Alia Bhatt no TUDUM 2023 — Foto: Reprodução/YouTube (Netflix Brasil) Gal Gadot e Alia Bhatt no TUDUM 2023 — Foto: Reprodução/YouTube (Netflix Brasil)

📝 Como acessar a Netflix Games? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

2ª temporada de Round 6

A série coreana sucesso em todo o mundo teve o elenco da segunda temporada anunciado. Lee Jung-jae estará de volta à série no papel do endividado Seong Gi-hun, que conseguiu se safar vivo dos jogos nada infantis que são o foco do show. Outros personagens que retornam à Round Six são Front Man (Lee Byung-hun), líder da equipe de mascarados, e o detetive Hwang Jun-ho (Wi Ha-jun). Yim Si-wan (Na Direção do Amor), Kang Ha-neul (Rastros de um Sequestro), Park Sung-hoon (Flor Congelada) e Yang Dong-Geun (Oyama - O Lutador Lendário) farão parte do time de atuação. Até o momento, não foi confirmada a data de estreia da nova temporada.

Além da nova season, foi confirmado também o game show Squid Game: The Challenge. Inspirado na série original, um grupo de 456 jogadores disputará o prêmio de US$ 4,56 milhões (cerca de R$ 22 milhões em cotação atual), um valor bem acima do que é oferecido em outros reality shows mundialmente. A nova atração tem estreia marcada para outubro.

3 de 8 A segunda temporada de Round 6 terá a presença dos personagens Seong Gi-hun (Lee Jung-jae) e Front Man (Lee Byung-hun) — Foto: Divulgação/Netflix A segunda temporada de Round 6 terá a presença dos personagens Seong Gi-hun (Lee Jung-jae) e Front Man (Lee Byung-hun) — Foto: Divulgação/Netflix

Rebel Moon

O cineasta Zack Snyder (Liga da Justiça) subiu ao palco do TUDUM ao lado da esposa Deborah e da atriz Sofia Boutella para apresentar o filme Rebel Moon. O longa de ficção científica está em fase de produção, com vídeos do making off mostrados ao público. Na trama, uma colônia espacial pacífica está ameaçada com a chegada do exército do tirano Regent Balisarius. Para lutar contra a ameça, uma jovem parte em busca de guerreiros em planetas vizinhos.

Djimon Hounsou, Ed Skrein, Michiel Huisman, Bae Doona, Ray Fisher, Charlie Hunnam, Staz Nair, E. Duffy e Anthony Hopkins estão confirmados no elenco. Rebel Moon será dividido em duas partes. A primeira tem estreia marcada para o dia 22 de dezembro - já a segunda seguirá em breve, de acordo com a Netflix

4 de 8 Rebel Moon está previsto para estrear no dia 22 de dezembro — Foto: Divulgação/Netflix Rebel Moon está previsto para estrear no dia 22 de dezembro — Foto: Divulgação/Netflix

2ª temporada de Heartstopper

Outra série famosa mundialmente no ano passado foi Heartstopper. O seriado teen de romance tem uma segunda temporada prevista para o dia 3 de agosto. No teaser mostrado no TUDUM, o adolescente Charlie (Joe Locke) reencontra seu novo e primeiro namorado Nick (Kit Connor) na escola. De acordo com Alice Oseman, autora das graphic novels que inspiraram a série, a nova temporada será baseada no terceiro volume da obra original.

Primeiras imagens da série live-action Avatar: O Último Dobrador de Ar

Os atores Gordon Cormier, Kiawentiio, Ian Ousley e Dallas Liu subiram ao palco para anunciar as primeiras imagens da série Avatar: O Último Dobrador de Ar. A produção é a nova investida da Netflix em live-actions de animações consagradas, a exemplo de Cowboy Bebop e One Piece (que teve teaser anunciado no evento). O público pôde conhecer como serão os personagens Aang, Katara, Sooka e Zuko. Avatar: O Último Dobrador de Ar está previsto para ser lançado no próximo ano, ainda sem data definida.

5 de 8 Gordon Cormier interpreta o Avatar Aang na nova adaptação live-action da Netflix — Foto: Divulgação/Netflix Gordon Cormier interpreta o Avatar Aang na nova adaptação live-action da Netflix — Foto: Divulgação/Netflix

Teaser de One Piece

Após a divulgação das imagens de Avatar, chegou a vez dos atores de One Piece mostrarem ao público o tão aguardado teaser do show. Iñaki Godoy, ator que interpreta o pirata protagonista Luffy, chegou ao palco vestido de forma similar ao seu personagem. No trailer, é mostrado os demais membros da equipe de Luffy, interpretados pelos atores Mackenyu como Roronoa Zoro, Emily Rudd no papel de Nami, Jacob Romero Gibson sendo Usopp e Taz Skylar como Sanji. A série está prevista para estrear no mês de agosto.

3ª temporada de Bridgerton

A atriz Nicola Coughlan, que interpreta a personagem Penelope Featherington em Bridgerton, subiu ao palco para falar sobre a terceira temporada. Os novos capítulos serão focados no romance de Penelope com o viajante Colin Bridgerton (Luke Newton), conforme está destacado nas imagens da nova season.

6 de 8 Nova temporada de Bridgerton será focada no romance de Penelope Featherington (Nicola Coughlan) com Colin Bridgerton (Luke Newton) — Foto: Divulgação/Netflix Nova temporada de Bridgerton será focada no romance de Penelope Featherington (Nicola Coughlan) com Colin Bridgerton (Luke Newton) — Foto: Divulgação/Netflix

Despedida de Henry Cavill à franquia The Witcher

Ao lado dos atores Freya Allan, Anya Chalotra e Joey Batey, o ator Henry Cavill subiu ao palco para se despedir do público com a terceira temporada de The Witcher. O ator decidiu sair da série para se dedicar a outros projetos, como a já cancelada participação de Cavill no novo universo de filmes da DC Studios. Um trecho de uma cena de luta entre os personagens Geralt de Rívia, Yennefer e Ciri foi mostrada como um preparativo para a série, que chega no fim do mês à Netflix.

7 de 8 Henry Cavill esteve no palco ao lado de outros atores da série The Wicther — Foto: Divulgação/Netflix Henry Cavill esteve no palco ao lado de outros atores da série The Wicther — Foto: Divulgação/Netflix

A atriz Linda Hamilton está confirmada em Stranger Things

A quinta temporada de Stranger Things ainda não tem data definida para estreia, mas um dos primeiros nomes do novo elenco está confirmado. A atriz Linda Hamilton está no cast dos novos capítulos, sem papel confirmado até o momento. Linda foi apresentada por Arnold Schwarzenegger, seu parceiro de cena na franquia O Exterminador do Futuro. O astro subiu ao palco para confirmar que uma segunda temporada de FUBAR está em desenvolvimento.

8 de 8 Linda Hamilton anunciou em vídeo sua participação na quinta temporada de Stranger Things — Foto: Divulgação/Netflix Linda Hamilton anunciou em vídeo sua participação na quinta temporada de Stranger Things — Foto: Divulgação/Netflix

Trailer de Agente Stone

A atriz Gal Gadot esteve ao lado dos atores Jamie Dornan e Alia Bhatt para falar de seu nome filme de ação na plataforma. Em Agente Stone, Gadot interpreta Rachel Stone, uma agente que integra um secreto grupo de espiões de elite. Stone deve combater uma ameaça global causada pela hacker Keya Dhawan (Bhatt). Agente Stone tem estreia marcada para o dia 11 de agosto.

Outros anúncios do TUDUM: Um Evento Mundial para Fãs

Trailer da sétima temporada de Elite (com participação da cantora Anitta), prevista para 20 de outubro

Anúncio da quarta temporada de Emily em Paris

Teaser do filme Lift, com Kevin Hart e Gugu Mbatha-Raw, marcado para 12 de janeiro de 2024

Trailer de Berlim, spin-off da série La Casa de Papel, marcado para dezembro de 2023

Teaser da segunda parte de Casamento às Cegas: Brasil

Teaser da segunda temporada do reality Brincando com Fogo

Segunda temporada de De Volta aos 15, marcado para 5 de julho

Sexta e última temporada de Cobra Kai, com vídeo do elenco, com exibição ainda em 2023

Trailer do filme adolescente The Archies

Novo teaser da minissérie Toda Luz Que Não Podemos Ver, marcado para 2 de novembro

Trecho da terceira parte de Lupin, com estreia no dia 5 de outubro

Trailer da série O Problema dos Três Corpos, ainda em produção

Teaser do jogo The Queen's Gambit Chess, da Netflix Games

Trailer do filme They Cloned Tyrone, com lançamento ainda em 2023

Teaser da quarta temporada de Outer Banks

Trailer da série prequel El Elegido

Trecho da série nacional Sintonia