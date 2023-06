Netflix começa a notificar usuários que usam conta compartilhada

A Netflix começou a notificar usuários sobre o uso do serviço de streaming fora da residência principal. Nesta terça-feira (6), diversos relatos, inclusive da equipe do TechTudo e Twitter , indicam que a mensagem "esta TV não faz parte da sua residência" foi exibida ao abrir o app para assistir a filmes e séries. Logo abaixo, opções para criar uma conta, definir um novo local de residência ou informar sobre uma viagem aparecem.

A mudança faz parte da nova estratégia de cobrança extra por compartilhamento de senhas no Brasil, anunciada no dia 23 de maio. Segundo a plataforma, a conta Netflix deve ser usada por uma única residência. No entanto, muitos clientes estão insatisfeitos e buscaram órgãos de defesa do consumidor. O Procon-SP, inclusive, chegou a notificar a empresa. O TechTudo entrou em contato com a Netflix para esclarecer dúvidas sobre a mensagem, mas foi direcionado para os FAQs.

Netflix começa a notificar usuários com mensagem "Esta TV não faz parte da sua residência"

A mensagem "Esta TV não faz parte da sua residência" pegou algumas pessoas de surpresa na noite desta terça-feira (6), mas está sendo distribuida de forma não linear. O TechTudo tem relatos de pessoas que já foram notificadas há cerca de duas semanas e preferiram parar de utilizar o serviço, para não causar problemas para o assinante. O Reclame Aqui da empresa também conta com contestações sobre o mesmo tema.

Basicamente, ao abrir o app da Netflix em uma Smart TV que o serviço identifica como fora da residência principal do assinante (ele não precisa ter cadastrado uma, necessariamente), o usuário é impedido de assistir aos conteúdos da plataforma de streaming. No entanto, algumas soluções são apresentadas.

A primeira é a possibilidade de assinar uma conta, mas, caso seja o assinante, também é possível atualizar residência Netflix ou informar que está viajando. Em ambas as opções, ao clicar no botão, um e-mail é enviado para a sua conta com um link temporário que gera um código. Basta necessário inseri-lo na TV. Vale lembrar que o serviço de streaming criou a opção de assinar visitantes extras por R$ 12,90 e pode ser uma solução mais barata do que contratar um novo plano.

Para conseguir utilizar a Netflix, é necessário criar uma conta, informar viagem ou confirmar sua residência

Vale lembrar que esta é a primeira vez que uma notificação além do e-mail do anúncio é feita. Ainda é esperado que uma mensagem indicando a compra do visitante extra possa começar a ser enviada aos usuários principais quando alguém fora da residência tente utilizar a conta.

Medida impopular

A medida da Netflix já estava sendo criticada por usuários desde o seu anúncio. Algumas pessoas contestam o uso da conta apenas por uma residência, visto que dividem com familiares que moram em outras casas. Outra questão são de pessoas, como, por exemplo, crianças filhas de pais separados, que moram em mais de um domicílio. Segundo a Netflix, em comunicado de fevereiro de 2023, mais de 100 milhões de pessoas compartilham suas contas, o que impacta na produção de filmes e séries.

A nova notificação trouxeram reclamações em redes sociais, como o Twitter. Veja algumas a seguir:

