NFS Unbound e Story of Seasons chegam ao Xbox Game Pass ainda em junho

Need for Speed: Unbound mescla carros realistas com personagens e efeitos visuais animados — Foto: Reprodução/Steam

2 de 10 Need for Speed: Unbound mescla carros realistas com personagens e efeitos visuais animados — Foto: Reprodução/Steam

👉 Forza, Gran Turismo ou Need for Speed: qual o melhor game de corrida? Comente no Fórum do TechTudo

Need for Speed Unbound - Cloud, PC e Xbox Series X|S via EA Play – 22 de junho

Need for Speed Unbound estará no catálogo do Xbox Game Pass, já que o serviço inclui o EA Play, como jogos da Eletronic Arts. O game permite se aventurar em um modo história cheio de corridas clandestinas, o qual envolve traição e o roubo de um carro de família. Há também a opção de jogar em multiplayer online com seus amigos no mundo aberto da cidade de Lakeshore. Uma das maiores novidades do título é a mistura de visual de desenho animado dos personagens com carros realistas, além dos efeitos visuais personalizados, como asas e fumaças coloridas.