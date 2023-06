Notebook para home office: como encontrar o computador perfeito

Procurando um novo notebook para trabalhar de casa ou para uma jornada mista? A melhor dica é pesquisar sem pressa para escolher um computador que atenda às suas necessidades agora e no futuro, para que essa compra seja um investimento inteligente. A Americanas explica o que olhar antes de fazer a escolha do seu próximo notebook para o home office.

Como começar a pesquisa por um notebook?

Os notebooks com Windows pré-instalado são a maioria dos modelos à venda. O consumidor encontra opções com Linux, que costumam ser mais baratas, e os Macbooks da Apple, que entregam alto desempenho por preço também mais alto. Há ainda os Chromebooks, que são bem menos potentes e funcionam apenas com o navegador Chrome.

Um bom computador precisa ter um processador eficiente e de geração recente, boas quantidades de memória RAM e de armazenamento, uma tela de alta qualidade e boa construção.

E hoje, qualquer que seja a sua rotina de uso, prefira sempre um notebook com armazenamento SSD, ao invés do hard disk tradicional.

Quem precisa de mais performance gráfica ou vai trabalhar com novas tecnologias, como inteligência artificial (IA) generativa, precisa de uma placa de vídeo também eficiente e de geração recente.

Para iniciar sua pesquisa, você pode começar pela fabricante, se tem uma marca de confiança; pelas dimensões do notebook, caso prefira um computador com tela maior ou menor; ou justamente pelo processador, que é o principal responsável pelo desempenho da máquina.

Falando do tamanho, quanto menor e mais leve o notebook, mais fácil de levar para o trabalho, viagens e outros compromissos. Podemos dizer que 15 polegadas é o tamanho-limite para o notebook ficar bem protegido em uma mochila.

Se mobilidade é essencial, existem laptops que valorizam design e performance, que costumam ser mais leves e ter bordas mais finas, deixando mais espaço para tela.

Já os notebooks gamer costumam ser mais pesados por incluírem teclado mecânico, placa de vídeo e sistema de refrigeração aprimorado, pois consomem mais energia e geram muito mais calor.

Dica do home office: notebooks menores são mais desconfortáveis para utilizar por muitas horas. Uma solução inteligente é investir também em um monitor, teclado e mouse para montar seu setup, onde seu laptop trabalha como computador de mesa ou como segunda tela, mas ainda pode ser desconectado e colocado na mochila para a jornada mista, viagens e reuniões externas.

Quais os melhores processadores para notebook?

Notebooks de entrada são destinados a atividades básicas: estudo, internet, texto, e-mails e assistir a vídeos. São os mais baratos que o consumidor vai encontrar e que podem oferecer lentidão, caso você comece a exigir demais deles. Provavelmente, vão trazer processadores antigos ou menos potentes, como Intel Atom e Celeron, os novos Intel N e U ou AMD Radeon da série 3000.

Para uma rotina de trabalho com diversos aplicativos abertos e online, muitas abas abertas no navegador, arquivos mais pesados, planilhas e banco de dados, é recomendável investir em uma máquina com processadores Intel Core i3, Core i5, AMD Ryzen 3 ou Ryzen 5 de gerações mais novas. São chips que oferecem mais poder de processamento para uma rotina multitarefa.

Já quem atua com artes gráficas, foto e vídeo, sistemas de dados, programas pesados, aplicativos exigentes e criação de conteúdo, ou seja, realiza tarefas demandantes e depende da performance do computador para fazer o dia render, é ideal procurar por notebooks com chips como Intel Core i7, AMD Ryzen 7 e Ryzen 9.

Existem muitas séries e modelos de processadores. Mas é essencial entender o básico, para compreender as informações mais específicas nos sites das empresas. Como a evolução dos chips tem sido notável a cada ano, sua preferência deve ser por componentes das gerações mais recentes.

Os processadores mais recentes contam com múltiplos núcleos, coisa que os sistemas e aplicativos já tiram proveito. E quanto maior a velocidade do chip, melhor será o desempenho com múltiplos aplicativos abertos ou em tarefas mais exigentes.

A Intel lançou em 2022 a 13ª geração da linha Core, enquanto os mais recentes da AMD são da série 7000. Assim, notebooks com chips dessas gerações atuais devem entregar o máximo em desempenho, enquanto máquinas com processadores das linhas de anos anteriores (Intel Core de 12ª e 11ª geração, AMD Ryzen das séries 5000 e 6000) devem ter preços mais interessantes.

Quais outras especificações olhar antes de comprar um notebook?

Além de um bom processador, é importante olhar os números de memória RAM e armazenamento.

Quanto mais memória RAM, mais fluido será o uso, com menos travamentos quando houver mais de um programa aberto e na alternância entre tarefas. Máquinas de entrada ainda vêm com 2 GB ou 4 GB, enquanto equipamentos gamers e de maior desempenho precisam de 8 GB ou 16 GB de RAM para começar a rodar jogos e programas mais pesados.

É interessante ter opção de memória RAM em dual channel, ou seja, dois módulos iguais (mesmo que um esteja vazio). Nesse caso, com um bom investimento, você pode fazer um upgrade de 8 GB para 32 GB (dois módulos de 16 GB), desde que o processador permita.

Atenção ainda ao tipo de memória RAM: DDR4 é a quarta geração e está presente na maioria dos computadores atuais, mas processadores mais modernos funcionam com DDR5, com um acréscimo muito interessante na velocidade e no desempenho.

Falando do armazenamento, a melhor opção é o SSD, formato mais moderno, mais ágil e com menor gasto de energia do que os Hard Disk Drives, ou disco rígido. Uma opção econômica é investir em um notebook com SSD de menor capacidade, de 128 ou 256 GB, e em um HD externo maior, para guardar arquivos já finalizados.

Além dessas especificações, é essencial olhar o tipo de tela do notebook. Levando em conta a qualidade da imagem e o conforto dos olhos, Full HD é a opção intermediária de melhor custo-benefício, na maioria das configurações. Displays 2K ou 4K e com maior taxa de atualização só são encontrados em máquinas gamer ou mais potentes.

Busque ainda informações sobre as caixas de som internas e a webcam do notebook. E caso você utilize algum acessório ou periférico específico, é bom confirmar a seleção de portas.

Por fim, não deixe de comparar o tipo de fonte e o consumo de energia, assim como a duração da bateria do notebook fora da tomada.

Macbook Air ou Pro vale a pena?

Outra opção para profissionais são os notebooks da Apple. Os Macbooks mais recentes vêm impressionando pela performance, desde o lançamento do processador M1 Apple Silicon, em 2020. Esse chip criado pela empresa tem desempenho equivalente ao Intel Core i7 de 11ª geração.

Porém, o preço alto dos produtos da Apple ainda é o principal impeditivo por aqui.

A opção custo-benefício seria o Macbook Air equipado com o M1, que atende sem problemas o usuário médio. O Macbook Pro de 2021 com M1 Pro e M1 Max é indicado para quem precisa de mais performance, como editores de vídeo, por exemplo.

Os mais recentes Macbook Air com o processador M2 e Macbook Pro com chip M2 Pro e M2 Max são os modelos topo de linha e entregam ganhos de até 30% na performance, na comparação com os laptops com versões do M1.