Novo Xbox Series S é anunciado na cor preta e com 1 TB; veja detalhes

A Microsoft revelou, neste domingo (11), um novo modelo do Xbox Series S com maior armazenamento. O console chegará na cor "carbon black" (preto carbono, em tradução direta) e com SSD de 1 TB, contra os 512 GB do modelo original do Series S, que é branco. O lançamento mundial do novo Xbox Series S está marcado para 1º de setembro, e seu preço é de US$ 350 (cerca de R$ 1.700, em conversão direta e sem impostos) nos Estados Unidos e o equivalente em outros mercados estrangeiros. A Microsoft não revelou preço do console no Brasil.