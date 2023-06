NuInvest fora do ar? Usuários relatam apresenta instabilidade do app

O TechTudo realizou testes para verificar a instabilidade e teve problemas com o carregamento da página. Apesar da demora, o conseguimos acessar o serviço. Tentamos entrar em contato com a assessoria da Nubank para entender o que houve, mas até o momento de publicação desta matéria, não houve retorno.

De acordo com o Google Trends, ferramenta que monitora em tempo real as pesquisas feitas no buscador, termos como "NuInvest Login", "NuInvest telefone" e "NuIvest Reclame Aqui", além de "NuInvest fora do ar", tiveram picos de busca nas últimas quatro horas.