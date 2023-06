Nvidia deve lançar RTX 5090 apenas em 2025; veja detalhes

A Nvidia deu a entender que deve lançar suas placas de vídeo Geforce RTX 5090 e RTX 5080 somente em 2025, e não em 2024, como o público gamer esperava. De acordo com o site especializado TweakTown, a empresa apresentou, em um evento privado nesta quarta-feira (28), o seu roteiro de lançamentos para o próximo biênio. Foi revelado também que a Nvidia pretende explorar a arquitetura atual das placas RTX 40, a Ada Lovelace, ainda no ano que vem, provavelmente em versões com a nomenclatura Super ou Ti.