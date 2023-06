O Problema dos 3 Corpos ganha data de lançamento e teaser no TUDUM 2023

A série O Problema dos 3 Corpos estreará no catálogo da Netflix em janeiro de 2024. A novidade foi anunciada neste sábado (17), junto do lançamento do teaser, durante a transmissão do TUDUM, evento do streaming que ocorreu em São Paulo. Dos mesmos criadores de Game of Thrones (David Benioff, D.B. Weiss e Alexandre Woo), a produção de ficção científica é uma adaptação da trilogia de livros de Liu Cixin e é estrelada por Saamer Usmani, Jess Hong e Jovan Adepo, que estiveram presentes no evento.